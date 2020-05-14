網傳得新冠病毒會變哈士奇？ 女子玩笑開大法院罰2萬元

何姓女子因細故與黃姓女子發生口角，杜撰黃女為新冠病毒散播者，被她咬後除會有意識模糊、顫抖等症狀，眼睛瞳孔也會縮小，臉色發白如紙，有如哈士奇一樣，警方循線找到何女，她察覺玩笑開大了，自動將貼文下架且刊登道歉啟事，台南地院認她犯違反傳染病防治法散播不實訊息罪，處罰金2萬元，可上訴。

檢警調查，何女今年2月26日12時40分，在台南市住處以平板電腦登入臉書，在上萬人粉絲社群上，自創「台南狂犬新冠病毒」名詞，並張貼黃女照片，足以造成一般民眾誤信而產生恐慌，影響防疫工作的推動，造成黃女損害。

何女PO文指出，2月25日下午被不知名的動物咬了一口之後，隨即出現了意識模糊、顫抖、發冷等症狀，經送醫檢查後發現身上有著不知名的新型冠狀病毒，就連醫師也不知道是何種病毒。

在醫師積極的了解救治下，才得知亂咬人的新冠病毒媒介是個人，而其症狀諸如上述，還有眼睛瞳孔縮小，臉色慘白如白紙，嚴重時可導致死亡或癡呆。

她使用黃女頭像及狗狗照片，杜撰黃女為「台南狂犬新冠病毒」散播者，被她咬後除會有意識模糊、顫抖等症狀，眼睛瞳孔也會縮小，臉色發白如紙，有如哈士奇一樣。

黃女表示，近期無出入境紀錄，也未罹患任何疾病，假消息在親友間傳開，才知道自己肖像遭盜，被用於造謠，造成她相當大困擾，希望警方嚴辦，還其清白。何女也在貼文後遭受網友抨擊，提醒散布假消息的嚴重性，何女察覺玩笑開大了，自動將貼文下架。

台南地院審酌，何女於全國努力防止新型冠狀病毒爆發傳染期間，僅因與他人發生爭執心生不滿，即在成員多達1萬多人的臉書社團張貼有關新型冠狀病毒的不實訊息，造成民眾閱覽、轉傳該訊息後產生不必要的恐慌，影響防疫工作的進行，更造成被誣指為帶原者的被害人莫大困擾。然而，考量何女犯後坦承犯行，主動刪除該不實訊息，且改在同社團中刊登道歉啟事，堪認何女已真心認知到自身行為過錯，具有相當悔意。院方依犯傳染病防治法散播不實訊息罪，處罰金2萬元。