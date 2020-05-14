醫師娘收2千萬反悔拒離婚 法官以醫師金屋藏嬌判敗訴

醫師阿俊不滿妻子小華因管教子女、宗教信仰、對父母不孝，由他與小三支付2000萬與小華達成協議，未料小華收受款項後，拒絕辦理離婚登記，阿俊訴請與小華離婚，妻辯夫「金屋藏嬌」，一審以阿俊與小三不當交往及親密行為，認阿俊有責程度較高，判決將阿俊請求離婚駁回，他不服上訴，二審仍駁回他的上訴。

阿俊表示，與小華結婚34年，育有一子一女，自2006年以來即因子女管教、宗教信仰、小華對公婆不孝等問題而嚴重不合，遂分居二處迄今。數十年來雙方早已形同陌路，他曾具狀訴請離婚，在訴訟中，小華亦反請求離婚。

雙方於2018年3月17日達成協議，約定阿俊給付小華1200萬元，阿俊並另擔保小三給付小華800萬元，給付款項完畢時，小華即應無條件配合至戶政機關辦理離婚登記。

未料小華收受2000萬後，雙方撤回離婚訴請，小華卻對至戶政機關辦理離婚登記，竟一再藉故更改，拒絕配合辦理，甚藉此欲再向他索求3300萬元，造成阿俊巨大壓力，因此請求判決離婚。

小華辯稱，兩人的婚姻因有第三者介入才出現危機，於第三者介入前，兩造婚姻尚為圓滿、和協。她愛夫、愛子、愛家，為捍衛婚姻，希阿俊迷圖知返；且她不追究阿俊與第三者的通姦犯行，無非係考量他的身份地位，不願傷及他，她迫於無奈，只能將他與第三者不雅照攤在公堂上。

小華又說，丈夫於2017年初購買房子，名義上雖是出租於第三者，供第三者做為音樂教室使用，實是金屋藏嬌，暗通款曲，丈夫為讓第三者居正宮大位，才提起離婚訴訟。

一審以阿俊與小三間有不當之交往及親密行為，認阿俊應負較高的有責程度，判決他販訴，他不服上訴二審，台中高分院以阿俊未能證明小華就兩造婚姻發生破綻重大事由可責程度較重，或應負同等責任程度，駁回他的上訴。可上訴三審。