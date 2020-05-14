分飾兩角詐乾男友80萬 被抓還作偽證

女子林佳萱一人分飾兩角，2016年3月起，佯裝是親友「嚴若文」，透過「嚴若文」向許姓男友哭求「林佳萱病了」，急需80萬元醫藥費；後來許要求還款，林偽造文書書立借據，在借款人欄位偽造「借款人」為「嚴若文」，還生出嚴的健保卡資料，再將借據和健保卡資料交給許。2018年新北地檢署偵辦時，林佳萱竟以「證人」身分出庭，具結說「從來沒借過錢」，並說錢都是嚴若文借的。

新北地院依行使偽造私文書罪，累犯，判林佳萱3月徒刑，得易科罰。

台灣高等法院開庭時，林佳萱終於說出實話，證詞與證人相符。高院認為林女之前就有詐欺前科，被判了9年徒刑，2016年3月3日易科罰金執行完畢，卻還再犯錯，構成累犯者要件。

高院審酌林佳萱非無謀生能力，竟為逃避債務，偽以「嚴若文」之名義簽發借據及偽造「嚴若文」的健保卡後交給許；後來在偵查程序中，以證人身分具結後否認種種犯行，影響司法權行使的正確性，相當不該。

但法院念她終知坦承犯行，態度尚可，兼衡犯罪的動機、目的、手段、素行、五專畢業的智識程度、領有身心障礙手冊等一切情狀，行使偽造私文書罪部分，依累犯之例加重後，量處有期徒刑3月，可易科罰金。