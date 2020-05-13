PO網「口罩輸日本」罰8000 法官：削弱防疫能量

陳姓婦人在臉書PO文「政府今年2月出口800萬副口罩給日本」，被依違反社會秩序維護法散布謠言移送法辦；台北地院審理認為，陳婦挑動政府與民間對防疫的信賴基礎，削弱防疫能量，足以引起恐慌，裁罰她8000元。可抗告。

台北市警萬華分局移送指出，陳婦上月4日在臉書公開張貼「今天才知道政府2月就出口800萬副口罩給日本，卻不准家長寄布口罩給在海外求學、工作的小孩」，陳婦坦承PO文，移送法辦。

法院審理認為，目前肺炎疫情嚴峻，任何對疫情及防疫物資的不實資訊，均足以造成人心惶惶、驚恐不安，嚴重影響社會安寧。

裁定說，陳婦於政府及民間戮力防疫的重要當下，未經查證於臉書上散布不實訊息，此舉無異挑動政府與民間對於防疫的信賴基礎，並令主管機關於防疫外，另陷疲於匡正視聽之煩，有削弱防疫能量之虞，並足以引起社會大眾恐慌，因此裁罰她8000元罰鍰。