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切除女子雙側輸卵管未告知「喪失生理功能」 醫判賠80萬

中央社 / 台北13日電
台北醫學大學附設醫院。本報資料照片
台北醫學大學附設醫院。本報資料照片

林姓女子患有卵巢囊腫，接受全子宮切除及雙側輸卵管摘除手術，術後提早發生更年期障礙。高院認為，切除範圍非絕對必要，醫師未盡說明義務，今天判醫院與醫師賠償80萬餘元。

判決書指出，林姓女子民國103年間因腹痛至台北醫學大學附設醫院就診，經劉姓醫師診斷為右側卵巢囊腫併子宮腫瘤，並接受達文西機械手臂輔助全子宮切除及雙側卵巢輸卵管摘除手術。

女子主張，醫師未告知手術切除範圍可以只切除卵巢囊腫，或切除右側卵巢輸卵管，且未告知若切除雙側卵巢輸卵管，將提早喪失卵巢生理功能，導致她在資訊缺乏狀態下，錯誤決定施行手術，提早發生更年期障礙症狀，身心遭受莫大痛苦，請求院方與醫師賠償。

一審台北地方法院判醫院與醫師連帶賠償林女新台幣80萬餘元，案經上訴，二審由台灣高等法院審理。

二審判決指出，衛生福利部醫事審議委員會鑑定意見認為，女子當時45歲、未停經、卵巢仍有排卵等功能，術前研判為良性腫瘤，依醫療常規，切除範圍可考慮切除右側卵巢腫瘤、切除右側卵巢輸卵管、切除雙側卵巢輸卵管。

二審認為，醫師術前未告知林女可選擇其他手術切除範圍，也未說明若切除雙側卵巢輸卵管，將提早發生卵巢功能喪失的更年期障礙症狀，及各種不同切除範圍的利弊得失。

二審指出，醫師未盡說明告知義務，導致林女未能領悟切除雙側卵巢輸卵管並非絕對必要，及切除雙側卵巢輸卵管後將提早進入卵巢功能喪失的更年期後期，而未能慎思熟慮，即選擇施行手術。

二審認定，醫師侵害林女自主決定權，導致她受有提早發生更年期障礙症狀的損害，院方為僱用人，也要負責，一審判醫院與醫師賠償精神慰撫金80萬餘元並無違誤，今天駁回醫院與醫師的上訴，不得上訴。

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