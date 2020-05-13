9電廠聯合行為重罰63.2億 法院更二審再判勝訴

長生、麥寮、新桃等9家民營電廠（IPP），一致拒絕調降台電公司購電費率，公平會認定涉及聯合行為，重罰63.2億元並禁止聯合行為。9家IPP提出行政訴訟，台北高等行政法院更二審今宣判，認為不涉聯合行為，9家IPP再度獲勝訴，可上訴。

2012年油電雙漲，台電高價向民營電廠購電成為各界箭靶，長生、麥寮、和平、新桃、國光、嘉惠、森霸、星能及星元等9家民營發電業者（IPP業者），拒絕能源局提出的方案，一致不同意台電要求調整購售電費率。

公平會調查後，認定9家IPP自2008年8月至2012年10月，藉組成的台灣民營發電業協進會集會，達成彼此不與台電完成調整購售電費率的合意，相互約束事業活動，而為「以拖待變」的種種方式，聯合拒絕與台電協商，已足以影響國內發電市場的供需功能。

公平會以原處分裁罰IPP業者共63.2億元，並命IPP立即停止違法聯合行為。9家業者不服提出行政訴訟，北高行審理後，判決9家IPP業者勝訴免罰，並撤銷禁止聯合行為處分。期間罰鍰經公平會依訴願結果重新裁罰後，降為60億700萬元。

公平會上訴後，最高行政法院廢棄發回更審。北高行更一審認為9家民營電廠非保證時段的能量費率，縱使有競爭關係，也不會使保證時段的電價產生競爭，何況非保證時段的能量費率，根本未因經濟調度原則產生競爭。

因此，保證時段容量費率調整，縱有與其他IPP業者有何協議，但因保證時段售電數量各IPP業者，彼此間本無競爭、市場存在，難以此認定協議互不為競爭而構成聯合行為。

2017年5月間，更一審判決撤銷訴願決定和原處分認定違公平法聯合行為裁罰部分，及命停止違法聯合行為。公平會再度上訴，最高行廢棄發回，北高行更二審認為，原處分認定9家民營電廠違法（限制競爭的）聯合行為，容有誤會，應予撤銷。