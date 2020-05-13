影／31歲男鋸女友分屍仍判無期 台南高分院：有教化可能

31歲男子吳茂騰與大他12歲的張菀芳同居2年多，去年1月因不滿張女要外出，口角後徒手勒斃她再分屍丟棄，台南地院一審判處無期徒刑，上訴二審，台南高分院二審今天駁回上訴，仍維持無期徒刑。合議庭認吳尚有一絲天良，非無教化的可能，尚無予永久與世隔絕的必要等一切情狀，且原審認事用法均無不當，量刑也妥適，駁回上訴。

合議庭認為，原審在殺人罪部分處無期徒刑，褫奪公權終身；損壞、遺棄屍體罪部分，處有期徒刑3年6月。應執行無期徒刑，褫奪公權終身，認事用法均無不當，量刑也妥適。

合議庭指出，本案犯罪事實經過，吳坦承犯行，又依吳的供述、犯罪手法及法醫鑑定等事證，足認吳確有殺人的故意。吳辯稱非積極地希望張女死亡，僅消極容認死亡結果的發生，不足採信。

合議庭認認吳性格偏差，極端自私自利，且行凶手段殘忍，所為犯行對社會治安及家屬造成至為嚴重傷害。然因吳並無前科，素行良好，且為警查獲後即已坦認犯行，認吳尚有一絲天良，非無教化之可能，尚無予永久與世隔絕的必要等一切情狀。

因此，在殺人罪部分量處無期徒刑，褫奪公權終身；於損壞、遺棄屍體罪部分，量處有期徒刑3年6月。應執行無期徒刑，褫奪公權終身。

合議庭認原判決的認事、用法均無不當，量刑也妥適。檢察官上訴指摘原判決量刑過輕及吳上訴指摘原判決量刑過重，均無理由，應予駁回。