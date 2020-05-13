教授副教授擔任採購案審查委員 竟在酒店完成驗收

南投縣仁愛鄉鄉長吳文忠（已被停職），為支應龐大競選經費開銷及個人債務，自前年起在54件採購案，涉嫌收受回扣共827萬餘元，負責驗收擔任審查委員的知名大學黃姓教授、張姓副教授，竟然在有女陪侍的酒店虛偽簽到列席驗收審查會議、及簽辦完成驗收審查，台中地檢署今天依貪污等罪起訴吳文忠、白手套、廠商共25人；黃姓教授、張姓副教授另依偽造文書罪起訴。

起訴書指出，吳文忠（48歲）原擔任南投縣仁愛鄉代表會主席， 於2018年8月28日以無黨籍身分登記「107年鄉鎮市長選舉」第18屆仁愛鄉長候選人，同年11月24日當選為仁愛鄉鄉長。

吳文忠為支應龐大競選經費開銷及個人債務，與姪子張宏義及擔任代表會主席時的司機杜品宏，向有意承攬該鄉工程的廠商施姓廠商及李姓會計，期約於選前每交付100萬元賄款，於吳文忠順利當選仁愛鄉長後，可獲分配該公所2000萬元額度的工程，以此方式於107年間陸續索取600萬元賄款。

吳文忠當選就任鄉長後，除依約定分配標案予施姓廠商外，為貪圖索取工程回扣以弭平選舉期間之財務缺口，又指使白手套杜品宏及施詎勝，代表吳文忠出面以夥同廠商圍標或要求該公所公務員配合指定小型工廠商之方式支配該公所各類標案，向得標廠商收取標案金額0.5成至1.5成不等回扣。

吳文忠見有廠商於前鄉長任內已完工，但尚未撥款的工程亟需請領工程款周轉，又向廠商收取0.5成的賄賂，作為核撥工程款代價。而白手套杜品宏同為營造工程廠商，亦獲分配承攬該公所發包之10萬元以下之小型工程，並交付1成回扣予吳文忠。

吳文忠自218年12月25日上任仁愛鄉鄉長短短數月間，涉貪之採購案件達54件，收受回扣金額約計827萬50元。

此外，洪姓土木結構技師有意投標「松林部落文健站等四站結構安全委託服務案」，多次招待仁愛鄉公所建設課承辦員黃男至「二姐的店」、「儷晶皇宮」酒店喝花酒，使洪順利得標。

「松林文健案」竣工後，由洪代表新北土木技師公會接受驗收，並以台灣省土木技師公會名義聘請知名大學土木工程系黃姓教授、某大學景觀系張姓副教授擔任驗收審查委員，黃也列席會同驗收。

洪與黃姓承辦員，以及黃姓教授、張姓副教授相約至東港海鮮餐廳用餐後，再至有女陪侍的金麗都理容KTV喝花酒，他們4人分別在驗收會議簽到單簽名，製造出席驗收審查會議的假象。

檢察官查出，廠商招待承辦公務員、驗收的審查委員至有女陪侍的「二姐的店」、「儷晶皇宮理容KTV」、「金麗都理容KTV」喝花酒共15次，在風化場所洩露招標期限、履約期限、預算金額等；以及虛偽簽到列席驗收審查會議及簽辦完成驗收審查。

檢察官審酌，吳文忠身為代表會主席及仁愛鄉鄉長 ，受人民以選票付託，期其能造福鄉梓，不知廉潔自持，貪取回扣賄賂，顯然有違其選民付託及社會期待，更斲害身為民意代表及政府機關所代表之公益形象，請求法院從重量刑。