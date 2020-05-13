侵管理費、奉獻金共368萬 教友竟指佈道會未防弊有過失

洪姓男子擔任基督教中國佈道會轄下天母感恩堂的出納，卻在一年內涉嫌侵占368萬餘元款項，直到天母感恩堂遭大樓催繳管理費，全案才曝光。由於洪僅還款10萬餘元，士林地方法院上月判他須給付剩餘款項，另刑事部分，法官去年底判他有期徒刑1年6月，可上訴。

基督教中國佈道會主張，洪是教友，2013年聘他擔任轄下天母感恩堂的出納，負責管帳。洪卻從2018年開始，13次侵占應收款共125萬9054元，51次侵占應付款共242萬5810元，總共368萬4864元，其中應付款包括稅額、管理費、工程款、外界善心機構的捐贈款及奉獻金。

洪男抗辯，稱佈道會未設立防弊制度，將帳冊、大小章都交給他保管，讓他侵占款項，也有過失，且已與佈道會簽訂還款協議書，獲同意分期給付。

不過，該協議書並非佈道會與洪男簽立，洪也未指出該協議書有代表佈道會的權限，加上協議書中規定洪須分期還款，洪又未遵守，士林地院民庭法官認為，佈道會不受協議書拘束。

由於洪至今僅還款10萬餘元，法官上月判決，洪還須給付358萬2556元，全案可上訴。