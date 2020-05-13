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切除卵巢沒說更年期會提早 北醫和婦產科名醫要賠80萬

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導
劉偉民。圖／聯合報系資料照片
劉偉民。圖／聯合報系資料照片

林姓女子因卵巢囊腫在台北醫學大學附設醫院進行手術摘除卵巢和輸卵管，但婦產科醫師劉偉民手術前未告知後遺症，讓她術後提早進入更年期，出現憂鬱、焦慮、骨質疏鬆等，提早老化影響生活品質，她提民事訴訟求償，一審判醫院、劉偉民應連帶賠償80萬餘元；案經上訴，台灣高等法院今駁回上訴，北醫、劉偉民確定要連帶賠償80萬餘元。

林主張，她2005年因腹痛、經痛到醫院求診，診斷出有子宮肌瘤等，同意接受手術摘除肌瘤，但劉姓醫師未在手術前說明治療方法、用藥、成功率，也未告知要切除子宮，卻在手術中切除她部份子宮，導致她無法孕育後代。

她指出，她2014年再度因腹痛就診，被診斷出卵巢囊腫，劉姓醫師建議她自費切除全子宮、雙側卵巢和輸卵管，但劉手術前未告知摘除卵巢和輸卵管會造成更年期提早來臨，會出現熱潮紅、骨質疏鬆、憂鬱等症狀。她另認為，因劉的手術疏失，造成她術後輸尿管破裂，出現血尿、漏尿等狀況，要求醫院、劉姓醫師賠償醫療費、營養品費、精神慰撫金等，共1537萬餘元。

醫院、劉姓醫師抗辯，林2005年自始至終都知道切除部份子宮一事，且林的請求罹於時效；2014年手術過程順利，有相關病歷資料、手術記錄單佐證，林也親簽住院診療計畫說明書，林術後輸尿管破裂和手術並無關係，請求法院駁回訴訟。

一審認為，林的請求未罹於時效，但林未提出術後照料不當的事證，無法證明劉在第一次手術有何疏失；而2014年的手術經鑑定也難認醫師有疏失。針對卵巢手術治療方式有切除卵巢囊腫、切除單側卵巢輸卵管、切除雙側卵巢輸卵管等方式，但劉並未告知各種手術方式，也未說明切除卵巢的後遺症，讓林無法考量自我身心狀況，選擇最適合的摘除方式，導致林提早有更年期障礙，此部分劉不符醫療常規，認定有疏失。

判決指出，劉在第二次手術前未盡說明義務，讓林無法行使醫療自主權，做出錯誤醫療決定，最後林出現憂鬱、焦慮等症狀，飽受困擾，判醫院、劉姓醫師應連帶賠償2060元醫療費、80萬元精神慰撫金；案件上訴，高院今駁回上訴，全案確定。

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