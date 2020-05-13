空軍前上校參謀長遭控當共諜 二審大逆轉無罪

空軍防空砲兵指揮部前上校參謀長辛澎生，遭控服役期間，涉接受中國大陸負責對台蒐集軍機的官員招待出國，在國外見面，還邀學弟、時任空軍上校謝姓旅長也加入一起旅遊，疑替中共發展組織，一審依違反國安法判6月徒刑，得易科罰金；全案二審高雄高分院今逆轉，撤銷改判辛澎生、居中牽線的楊女皆無罪，仍可上訴。

辛澎生今天出庭聽判，得知自己獲無罪後，還一度舉手向承審法官說「我可以問問題嗎？」不過遭拒絕表示會接獲判決書，辛步出法庭後面對記者詢問，則稱「我不是」，不願受訪。據了解，辛2008年11月15日就已退伍。

二審審理時，合議庭檢視一審曾經勘驗調查局、檢察官訊問的錄音檔譯文，發現辛澎生等人稱旅遊各付各的，沒承認受招待，也稱不清楚對方有中共軍人身分，跟筆錄寫的有出入；且無法佐證疑中共軍事官員「趙明」的真實身分背景、沒有旅遊相關款項明細，加上沒有發展組織的補強事證，二審認為即便受招待也不一定等同發展組織，缺乏其他補強事證。

一審判決指出，辛澎生2007年8升任空軍防空砲兵指揮部上校參謀長，透過陳姓夫妻檔介紹，認識中國大陸軍事機關派駐上海市人民政府第七辦公室官員「趙明」，當年9月就受招待帶著家人赴韓國旅遊4天3夜，並與趙明見面，隔年以相同方式去印尼峇里島旅遊。

一審表示，2009年初，趙明有意多認識台灣軍中朋友，辛澎生便邀約時任空軍防空砲兵的謝姓上校旅長，一起去泰國普吉島旅遊、參觀上海世博，但謝有軍職未去上海，僅家人前去，而趙明都有現身；2010年辛澎生、謝姓上校再赴馬來西亞玩。

一審認為辛澎生等人明知趙明的身分，且有意拉攏吸收我國現役軍人，不採信辛等人辯稱不知道對方是軍方人士、以為普通生意人，也沒要替中共發展軍事組織及危害國家安全的意圖等說詞，依違反國安法，屬未遂犯，判辛澎生6月徒刑得易科罰金18萬，居中牽線的陳姓男子前妻楊女也判6月徒刑得罰金。