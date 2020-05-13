同性情侶吃醋失手殺死前伴侶 遭判10年全案可再上訴

一名鄭姓男子與同性情侶同住在屏東市，同居期間雙方時有爭吵，分手後雙方避不見面，隨後鄭懷疑前伴侶與他人有曖昧關係，鄭便持刀到前伴侶住處查看，還巧遇前伴侶的曖昧對象，並脅迫他要前伴侶出面，豈料衝突過程中鄭男不幸刺死前伴侶，警方也將鄭依恐嚇危害安全罪與殺人罪送辦，法院則判處他恐嚇危害安全罪有期徒刑4月，得易科罰金，殺人罪則處有期徒刑10年全案可再上訴。

據了解，鄭男與同性情侶王姓男子於去年1月同居在屏東，同居期間雙方時有爭吵，同居個9個月後，鄭與王分手，雙方避不見面，鄭過臉書得知往搬往屏東市某大樓，隨後，鄭懷疑王與曾姓男子有曖昧關係，鄭便持刀到王住處查看。

鄭在去年10月17日凌晨手持水果刀，在王的住處附近發現王男的機車，其後 超商前與到曾男，鄭隨即上前朝曾男揮舞著水果刀，還大吼說「你最好趕快叫他下來，不然你身上會多一個洞」。

迫於無奈曾男聯繫王男出面，鄭見到王情緒激動，再加上王試圖奪取鄭手傷的水果刀，卻遭鄭刺傷右上腹，隨後王倒地大量失血，送醫後仍宣告不治。

鄭犯案後停留在現場等待警方，也未湮滅證據，並主動向警方自首，隨後警方將他依恐嚇危害安全罪與殺人罪移送。

鄭男在偵查期間與院審理中，均坦承認罪，犯後態度尚可。由於曾有妨害性自主、竊盜的前科，在加上觸犯恐嚇危害安全罪與殺人罪。

屏東地方法案考量鄭自述收入、家庭狀況與教育程度，由於鄭是累犯加重其刑，以及自首減輕其刑，因此，法院依恐嚇危害安全罪部分量處有期徒刑4月，得易科罰金，殺人罪則處10年有期徒刑，全案可再上訴。