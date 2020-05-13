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台南知名廚具公司欠稅220萬元 老闆想金蟬脫殼被管收

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
台南知名廚具公司欠稅及罰鍰220萬多元，經台南地院裁定管收，解送台南看守所附設管收所。記者邵心杰／翻攝
台南知名廚具公司欠稅及罰鍰220萬多元，經台南地院裁定管收，解送台南看守所附設管收所。記者邵心杰／翻攝

台南知名廚具公司經營不鏽鋼歐化廚具製造及安裝而聞名，在台中及新北市設有物流中心，產品行銷全國各縣市，2年多來欠繳營業稅、營利事業所得稅及勞基法罰鍰等83件，欠繳220萬多元，行政執行署台南分署昨天下午將陳姓負責人強制拘提到案，發現他將全部財產移轉給新公司，營業收入及存款均未用來繳納欠款，經台南地院裁定管收。

台南分署統計，該公司欠繳滯欠營業稅、營利事業所得稅、使用牌照稅、公路法罰鍰、全民健康保險法費用、勞工保險條例費用、勞工退休金條例費用及勞動基準法罰鍰等83件，逾期不履行，經財政部南區國稅局新化稽徵所等單位移送台南分署強制執行，欠繳金額220萬多元。

行政執行官吳俊青調查，廚具公司總公司位在台南市新市區，並在台中市西屯區、新北市土城區設立物流中心，產品銷售到全國各縣市，並在家樂福等大賣場設有銷售專櫃。

台南分署調查，陳姓負責人為規避強制執行，前年12月在公司營業地登記設立另家新公司，接收原公司全部的廠房、設備、員工繼續經營，債務則留在原公司。同時，陳利用配偶的大姊掛名新公司董事，實際上仍由陳夫婦負責經營。

且從前年8月起陸續提領銀行存款合計6518萬多元，前年1月至去年8月的營收合計350萬多元，原公司去年度的營收更高達568萬多元，陳均未用來繳納欠款。

台南分署昨天下午持台南地方法院核發的拘票至總公司，將陳強制拘提到案，經行政執行官訊問後，認為陳將原公司全部財產移轉給新公司，銀行存款及營業收入均未用來繳納欠款，認符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」的管收事由，晚間將他移送台南地方法院聲請管收，經裁定准予管收，解送台南看守所附設管收所。

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