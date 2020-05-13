警員跑3千昏迷 基隆港警沒準備救護車確定要國賠1749萬

時任基隆港務警察總隊新港分駐所林姓警員9年前參加3000公尺跑步測驗，突然昏迷倒地，但港警總隊未依規定備好救護車和醫護人員，最終以警車送醫，林雖撿回一命，但喪失言語功能、半身不遂，林和家屬提告求償，最高法院判基隆港務警察總隊須國賠1749萬餘元確定。

林和家屬提告主張，林2011年9月19日參加員警常年訓練3000公尺跑步測驗時，突然昏迷倒地，港警總隊臨時以警車將林送醫，雖林急救後恢復心跳，但因缺氧性腦病變造成認知、言語機能喪失、四肢神經肌肉障礙，治療一年後仍無法矯治言語功能，且半身不遂，需要專人24小時照顧。

林和家屬指出，因基隆港警總隊未依警政署相關注意事項備妥醫護人員和救護車，導致林未能在第一時間獲得急救，應負國家賠償責任，要求賠償林、林妻和3名子女共2620萬餘元。

基隆港警總隊抗辯，警政署的跑步測驗注意事項並非強制規定，也不是「法律」位階，當時有請基隆港務消防隊待命被拒絕，機關也沒有經費租用民間救護車，因此以警車送醫，途中教官也有替林CPR，從事故發生至由醫生接手急救，僅花11分鐘，並沒有延誤送醫。

另外，港警總隊指出，常訓之前均會調查全體員警，若有身體不適可以暫免常訓，但林並沒有提出申請；林在案發前曾因心臟不適就醫，長期抽煙，也是罹患急性冠心症的原因，事故會發生是因林完全無視自己身體狀況所致，認為和港警總隊沒有因果關係。

基隆地院一審判港警總隊免賠；但案件上訴，高院二審認為，警政署2008年間鑑於5年來有4位警察常訓時猝死，因此訂定跑步測驗注意事項，雖然沒有處罰規定，但已函文各警察機關按規定辦理，應視為強制規定。

高院認為，港警總隊未在現場準備救護車、醫護人員、氧氣瓶和急救箱，已經違反注意事項，導致林倒下後未能在黃金4分鐘內急救，腦部長達8或16分鐘未獲供氧，確實有過失，和林發生缺氧性腦病變有因果關係。

另根據醫院鑑定報告，認為警車和救護車有別，警車內有限空間無法實施高品質心肺復甦術，教官雖替林實施CPR，但不符標準程序。

高院2017年廢棄原判決，改判基隆港務警察總隊應賠償林、林妻、3名子女醫療費、看護費、精神慰撫金等，共1749萬餘元；最高法院駁回上訴，全案確定。