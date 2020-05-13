影／情人鋸女友分屍仍逃死 家屬：法律沒辦法保護人民

31歲男子吳茂騰與大他12歲的張菀芳同居2年多，去年1月因不滿張女要外出，口角後徒手勒斃她再分屍丟棄，台南地院一審以吳坦承犯行、有教化可能，判處無期徒刑，上訴二審，死者家屬及檢方均請求處死刑，今天駁回上訴，維持原判，死者大姊氣的快哭出來說，蔡英文總統您到底有沒有聽到。死者兒子感嘆「台灣法律沒辦法保護人民」。

張的大姊表示，上次台灣發生分屍案，凶嫌曾說台灣的法律頂多判無期徒刑，幾年後，大赦特赦就出來了，不曉得蔡英文總統您到底有沒有聽，誰願意讓生命白白死掉！她氣憤說，您還留著吳茂騰這種人命，她真的不懂。

她強調，法醫已證實吳用手掐妹妹脖子致死後再充電器電線纏繞脖子，難道法官聽不懂嗎？吳從警方調查、檢方偵訊及台南地院、台南高分院審理一再說慌，迄今也未向家屬道歉，這難道叫做有教化可能？會再請檢察官上訴，希望台北最高法院判吳茂騰死刑，而不是無期徒刑，是死刑。

死者兒子提到吳直接用手搯母親的脖子再用充電器電線纏繞，真的是要讓母親死的，這樣還判無期徒刑，台灣法律沒辦法保護人民。