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牙醫師遭殺害妻陳情 蔡英文回信「將儘速提出對案」

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
賴男前年持刀殺死王姓牙醫師，二審上月底依殺人等罪將賴男判處無期徒刑，被害人王醫師的妻子鄒女士本月11日帶著康乃馨及所寫卡片至總統府陳情。圖／牙醫師的妻子鄒女士提供
賴男前年持刀殺死王姓牙醫師，二審上月底依殺人等罪將賴男判處無期徒刑，被害人王醫師的妻子鄒女士本月11日帶著康乃馨及所寫卡片至總統府陳情。圖／牙醫師的妻子鄒女士提供

賴男前年持刀殺死王姓牙醫師，二審上月底依殺人等罪將賴男判處無期徒刑，被害人王醫師的妻子鄒女士本月11日帶著康乃馨至總統府陳情「請您不要讓王醫師及其他被害人白白犧牲」，總統蔡英文12日親筆回信說「我於日前已邀請相關機關討論，並要求要儘速提出對案」。

賴男前年持刀殺死王姓牙醫師，殺傷兩名護理師，台中高分院認賴當時處於辨識能力降低，予以減輕其刑，上月29日依殺人等罪將他判無期徒刑。被害人王醫師的家屬聯合聲明稿，被害人家屬及律師徐承蔭痛批「精神疾病是免死金牌嗎？是誰汙名化精神疾病？」、「沒有正義的地方，沒有天堂」。

死者牙醫師的妻子鄒女本月初，寄陳情書「蔡總統：請您不要讓王醫師及其他被害人白白犧牲，這個社會破了很多洞，請您儘速把他們都補起來。鄒鳳珠女士2020.05.07」

鄒女士11日，帶了一束康乃馨，及一張卡片，到總統府陳情，卡片寫著「康乃馨是對於母親節的祝福，卡片則是對於社會平安的殷殷期待」。她前往總統府陳情著，儘管是大太陽底下，為了陳情，足足等候30分鐘。

鄒女士捎來一張來自總統府的便箋，蔡總統親筆信寫道「鄒女士：感謝您在陳情書，以及來府的口頭建言。這些建言來得及時，我於日前已邀請相關機關討論，並要求要儘速提出對案」。

「我們思考的方向與您的建議方向，大致相符。希望您能走出失去王醫師的傷痛，和我們一起來努力，強化對精神病患的照顧，並改進司法制度，以及相關的法制，給予社會大眾更好的保護。蔡英文5.12.2020.」

「希望這次真的可以改變，被害人的犧牲，和我們大家的努力，及全民的期待才能有意義！謝謝蔡總統的慈悲！」收到信後，鄒女士這麼說著。

賴男前年持刀殺死王姓牙醫師，二審上月底依殺人等罪將賴男判處無期徒刑，被害人王醫師的妻子鄒女士本月11日帶著康乃馨至總統府陳情。圖／牙醫師的妻子鄒女士提供
賴男前年持刀殺死王姓牙醫師，二審上月底依殺人等罪將賴男判處無期徒刑，被害人王醫師的妻子鄒女士本月11日帶著康乃馨至總統府陳情。圖／牙醫師的妻子鄒女士提供
賴男前年持刀殺死王姓牙醫師， 牙醫師的妻子鄒女士帶著康乃馨至總統府陳情「請您不要讓王醫師及其他被害人白白犧牲」，總統蔡英文12日親筆回信說「我於日前已邀請相關機關討論，並要求要儘速提出對案」。圖／牙醫師的妻子鄒女士提供
賴男前年持刀殺死王姓牙醫師， 牙醫師的妻子鄒女士帶著康乃馨至總統府陳情「請您不要讓王醫師及其他被害人白白犧牲」，總統蔡英文12日親筆回信說「我於日前已邀請相關機關討論，並要求要儘速提出對案」。圖／牙醫師的妻子鄒女士提供

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