快訊

航艦染疫戰力空隙？美軍「超前部署」升級武備

男網咖身亡疑確診「3小時速火化」 指揮中心坦言有誤解

聽新聞
test
0:00 / 0:00

爆料府院黑手介入中選會 黃士修合理評論獲不起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導
「以核養綠」公投案領銜人黃士修去年11月間爆料，指民進黨主席、秘書長羅文嘉直接到中選會「盯場」，駁回核電延役、核能減煤公投案，遭中選會控告涉侮辱公署。圖／本報資料照。
「以核養綠」公投案領銜人黃士修去年11月間爆料，指民進黨主席、秘書長羅文嘉直接到中選會「盯場」，駁回核電延役、核能減煤公投案，遭中選會控告涉侮辱公署。圖／本報資料照。

「以核養綠」公投案領銜人黃士修去年11月間爆料，指民進黨主席、秘書長羅文嘉直接到中選會「盯場」，駁回核電延役、核能減煤公投案，遭中選會控告涉侮辱公署。台北地檢署調查後，認為黃是針對可受公評之事的合理評論，應受憲法保障，今給予不起訴處分。

去年11月11日，「核電延役公投」領銜提案人清大原子科學院院長李敏、以核養綠領銜人黃士修等人舉行記者會，控訴府院黑手介入中選會。

黃士修當天指出，包括卓榮泰、羅文嘉直接到中選會盯場，駁回核電延役、核能減煤公投案。甚至呂秀蓮的和平中立公投，一連串違法舞弊。

事後，黃被中選會控告涉侮辱公署罪。檢方去年12月26日下午首度傳喚黃出庭，他強調，這是人民對於施政的合理批判，政府竟動用司法力量打壓人民言論自由，「我們已經變成獨裁專制的國家了嗎？」

他否認犯行，辯稱綠營朋友告知府院內定不合格率是11%，查證自己領銜的公投案中選會也是認定不合格率是11％，且中選會第一天認為有1459張細微不符的連署書，一個月後挑出9592沒簽名的連署書，有竄改之嫌。

檢方認為，中選會確實駁回公投案，黃士修是針對具體事實指摘，而非抽象謾罵之侮辱性言詞；且中選會職司辦理公投，指摘內容與公投是否成立有關，而公投涉及國民直接民權的行使，屬可受公評之事。

針對可受公評之事依個人價值判斷發表言論，要屬「意見表達」尚未溢出「合理評論原則」範疇之外，縱使尖酸刻薄，批評內容足令被批評者感到不快或影響其名譽，亦應受憲法之保護，難認黃士修有主觀上犯意，今依罪嫌不足，不起訴。

延伸閱讀

【國民黨重生路4】數位諸葛亮翻船 網戰失利曝3大罩門

學校點頭多借...罷韓票所達標 免搭帳篷了

罷韓案投票所都借到了 工作人員預計12日完成招募

黃捷批高市選委會：罷韓日市民不算給假？中選會釋疑了

相關新聞

切除女子雙側輸卵管未告知「喪失生理功能」 醫判賠80萬

林姓女子患有卵巢囊腫，接受全子宮切除及雙側輸卵管摘除手術，術後提早發生更年期障礙。高院認為，切除範圍非絕對必要，醫師未盡...

9電廠聯合行為重罰63.2億 法院更二審再判勝訴

長生、麥寮、新桃等9家民營電廠（IPP），一致拒絕調降台電公司購電費率，公平會認定涉及聯合行為，重罰63.2億元並禁止聯...

影／31歲男鋸女友分屍仍判無期 台南高分院：有教化可能

31歲男子吳茂騰與大他12歲的張菀芳同居2年多，去年1月因不滿張女要外出，口角後徒手勒斃她再分屍丟棄，台南地院一審判處無...

爆料府院黑手介入中選會 黃士修獲不起訴

以核養綠公投案領銜人黃士修遭中選會控告涉侮辱公署。台北地檢署調查後，認為黃是針對可受公評之事的合理評論，應受憲法保障，不起訴處分。

七七行館鋪草皮地磚 劉政池再判10個月

劉政池在陽明山蓋七七行館別墅，竊占國土，開挖埋貨櫃屋，已依違反水土保持法判1年2月徒刑定讞，在苗栗監獄執行。他另被控私設草皮地磚、偽造文書部分發回更審，台灣高等法院更一審今依違反水土保持法判刑10月、偽造文書罪判刑3月，得易科罰金，可上訴。

教授副教授擔任採購案審查委員 竟在酒店完成驗收

南投縣仁愛鄉鄉長吳文忠（已被停職），為支應龐大競選經費開銷及個人債務，自前年起在54件採購案，涉嫌收受回扣共827萬餘元...

侵管理費、奉獻金共368萬 教友竟指佈道會未防弊有過失

洪姓男子擔任基督教中國佈道會轄下天母感恩堂的出納，卻在一年內涉嫌侵占368萬餘元款項，直到天母感恩堂遭大樓催繳管理費，全...

切除卵巢沒說更年期會提早 北醫和婦產科名醫要賠80萬

林姓女子因卵巢囊腫在台北醫學大學附設醫院進行手術摘除卵巢和輸卵管，但婦產科醫師劉偉民手術前未告知後遺症，讓她術後提早進入...

空軍前上校參謀長遭控當共諜 二審大逆轉無罪

空軍防空砲兵指揮部前上校參謀長辛澎生，遭控服役期間，涉接受中國大陸負責對台蒐集軍機的官員招待出國，在國外見面，還邀學弟、...

同性情侶吃醋失手殺死前伴侶 遭判10年全案可再上訴

一名鄭姓男子與同性情侶同住在屏東市，同居期間雙方時有爭吵，分手後雙方避不見面，隨後鄭懷疑前伴侶與他人有曖昧關係，鄭便持刀...

台南知名廚具公司欠稅220萬元 老闆想金蟬脫殼被管收

台南知名廚具公司經營不鏽鋼歐化廚具製造及安裝而聞名，在台中及新北市設有物流中心，產品行銷全國各縣市，2年多來欠繳營業稅、...

警員跑3千昏迷 基隆港警沒準備救護車確定要國賠1749萬

時任基隆港務警察總隊新港分駐所林姓警員9年前參加3000公尺跑步測驗，突然昏迷倒地，但港警總隊未依規定備好救護車和醫護人...

熱門新聞

高市議員疑闖紅燈釀車禍 被撞鋼鐵廠員工5天後死亡

疑夫妻爭吵動刀 保七總隊員受傷不治

涉肇事致死 高市議員韓賜村：向家屬致最大歉意

女子到竹市府陳情員警竟誘進服務中心猥褻 檢痛斥起訴

警員跑3千昏迷 基隆港警沒準備救護車確定要國賠1749萬

高雄市議員韓賜村涉駕車撞死騎士 回應在忙後掛電話

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。