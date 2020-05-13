爆料府院黑手介入中選會 黃士修合理評論獲不起訴

「以核養綠」公投案領銜人黃士修去年11月間爆料，指民進黨主席、秘書長羅文嘉直接到中選會「盯場」，駁回核電延役、核能減煤公投案，遭中選會控告涉侮辱公署。台北地檢署調查後，認為黃是針對可受公評之事的合理評論，應受憲法保障，今給予不起訴處分。

去年11月11日，「核電延役公投」領銜提案人清大原子科學院院長李敏、以核養綠領銜人黃士修等人舉行記者會，控訴府院黑手介入中選會。

黃士修當天指出，包括卓榮泰、羅文嘉直接到中選會盯場，駁回核電延役、核能減煤公投案。甚至呂秀蓮的和平中立公投，一連串違法舞弊。

事後，黃被中選會控告涉侮辱公署罪。檢方去年12月26日下午首度傳喚黃出庭，他強調，這是人民對於施政的合理批判，政府竟動用司法力量打壓人民言論自由，「我們已經變成獨裁專制的國家了嗎？」

他否認犯行，辯稱綠營朋友告知府院內定不合格率是11%，查證自己領銜的公投案中選會也是認定不合格率是11％，且中選會第一天認為有1459張細微不符的連署書，一個月後挑出9592沒簽名的連署書，有竄改之嫌。

檢方認為，中選會確實駁回公投案，黃士修是針對具體事實指摘，而非抽象謾罵之侮辱性言詞；且中選會職司辦理公投，指摘內容與公投是否成立有關，而公投涉及國民直接民權的行使，屬可受公評之事。

針對可受公評之事依個人價值判斷發表言論，要屬「意見表達」尚未溢出「合理評論原則」範疇之外，縱使尖酸刻薄，批評內容足令被批評者感到不快或影響其名譽，亦應受憲法之保護，難認黃士修有主觀上犯意，今依罪嫌不足，不起訴。