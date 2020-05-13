中國介入我選舉用選罷法辦？ 綠委提醒法律別「睡著」

立法院司法及法制委員會今就刑事訴訟法限制出境、出海制度檢討，請司法院副秘書長葉麗霞、法務部長蔡清祥備詢。立委劉世芳詢問蔡中國介入台灣大選的情形，質疑若有中國人涉案，難道要用選罷法來處理？並以中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦涉案為例，希望法律不要「睡著了」。

葉麗霞表示，為明確規範限制出境、出海，維護人民的居住、遷徙自由權，刑事訴訟法新增「限制出境、出海」專章，完整規範逕行限制出境、出海與羈押替代處分類型的限制出境、出海，並明確規定其適用要件及相關程序。另外則建立限制出境與出海制度、羈押替代處分準用、抗告獲準抗告等救濟規定、修正前後適用、刑事妥速審判法配合修正等。

葉麗霞指出，去年12月5日司法院已函請各法院注意有關法院命被告交付或通知主管機關不予核發護照、旅行文件，宜限於對被告限制出境時為之。

蔡清祥表示，統計2019年12月至今年3月限制出境、出海資料，分「限出」字的案件數和人數分別為469、493人，占全國地檢署新收案件數及人數比例均在百分之一以下，可見檢方都有審慎考量。另外，刑訴第93條之3規定偵查中檢察官限制被告出境、出海不得逾8月，但如果檢察官依116條之2規定命被告交付護照、旅行文件，實質上可能有限制出境、出海的效果，反而「沒有期間限制」，蔡表示已修訂檢察機關辦理刑事訴訟案件應行注意事項，請檢察官酌定相當時間、遵守比例原則。

立委吳玉琴質疑，若是蘭嶼的居民遭限制，那往返蘭嶼、台東間的「出海」是否不便？葉麗霞回答「那是指出國的意思」，國內間的海域不受此限。吳也詢問移民署香港演員黃秋生要入籍台灣，條件有哪些？移民署表示，香港、澳門人士要移居台灣，有16種要件，要視個案而定；吳希望移民署應優化網頁，告訴外國人應準備哪些資料，否則求援的外國人都透過立委辦公室來詢問。

劉世芳則詢問中國介入我國大選的情況，質疑若有中國人涉案，難道要用選罷法處理？蔡表示，若外國人犯罪，我國有管轄權；劉世芳反問「很多錢都是在國外給的、給錢的人也不是台灣人，有沒有人是依國安法起訴？」，她質疑這是嚴重的滲透行為，很擔心向心、龔青夫婦是否也以選罷法處理而已？希望法律不要睡著。

向心夫婦被控在台發展組織，兩人去年11月在桃園機場準備出境時，被移民署扣留，轉列為偵字案被告。去年5月24日，立法院三讀通過刑事訴訟法部分條文修正案，明訂限制出境出海為獨立型態的強制處分，賦予檢察官、法官得逕行對被告限制出境與出海，以保全被告到案，以防免被告逃匿，妨礙國家刑罰權行使。