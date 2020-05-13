七七行館鋪草皮地磚 苗栗前縣長胞弟劉政池再判關10月

苗栗縣前縣長劉政鴻胞弟劉政池在陽明山蓋「七七行館」別墅，竊佔國土開挖埋貨櫃屋，已依違反水土保持法判1年2月徒刑定讞，在苗栗監獄執行中；他另被控私設草皮地磚、偽造文書部分發回更審，台灣高等法院更一審今依違反水土保持法判刑10月、偽造文書罪判刑3月，得易科罰金，可上訴。

劉政池1998年購買台北市泉源段國有地3棟建物，再向國有財產局（改制前）申請承租上千坪土地，想開發溫泉會館，卻發現土地位在禁止開發的國家公園特別景觀區；他申請分割土地，並把一棟建物所有權移轉給胞妹、大女兒，以她們的名義申請建照。

劉未經核准，2004年委託廠商在七七行館下方開挖山坡地，置入貨櫃、接電，占國土1400餘坪；他2007年至2009年雇工人剷除公有山坡地植栽，私自鋪設草皮、地磚、步道等設備，被依違反水土保持法等罪起訴。

一審認為劉違反水土保持法判2年3月徒刑；二審依2個非法占用致水土流失未遂罪，各判劉1年2月、1年徒刑，應執行2年，另偽造文書罪部分判刑4月，得易科罰金。劉不服提上訴，最高法院就劉被控違法占用國土設置貨櫃屋部分，駁回上訴，判劉1年2月徒刑定讞，其餘發回更審。

高院更一審開庭時，劉政池承認犯罪，並落淚說他今年69歲，在監獄服刑3個多月表現良好，也體悟到3句話「要留道德給子孫，留關懷給親友，留公益給社會」，希望法官給他回歸社會的機會，請求從輕量刑。

劉政池委任律師也曾說，劉政池當初為了綠美化才會設置草皮、地磚，他的初心是善意的，且劉政池年紀大有脊椎、腰椎和腿部肌力問題，需要時常復健。