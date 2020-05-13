恐怖情人鋸女友棄屍 死者家屬求判死二審仍維持無期

31歲男子吳茂騰與大他12歲的張菀芳同居2年多，去年1月因不滿張女要外出，口角後徒手勒斃她再分屍丟棄，台南地院一審以吳坦承犯行、有教化可能，判處無期徒刑，上訴二審，檢方及死者家屬認吳絞殺死者後又分屍棄屍，任野狗啃食屍體，殘忍至極，請求法官判處死刑，今天二審宣判，駁回上訴，仍維持無期徒刑。

張的大姊表示，法醫證實吳是正面徒手勒斃妹妹且有加工的可能性，如今證據確鑿，難道還要判他無期嗎？應該是死刑定讞吧！大姊怒斥，吳迄今仍未說實話，毫無悔意，法官不執行，她來執行，「我來槍斃他」。

吳及辯護人主張雙方爭吵，一時情緒失控，未使用凶器，僅徒手用左手勒住張女脖子致死，僅3-5分鐘，下手時間也未原審認定長達15分鐘。辯護人認間接故意，無殺人故意。吳堅稱，兩人爭吵時，他從張女後面用左手臂勒住頸部致死，曾用手指確認她沒有呼吸，才用充電器電線纏繞其脖子，但未拉緊即鬆手。吳辯無殺人故意，請求法官給予自新，彌補對被害人、家人及社會傷害。

「你究竟做了什麼事？」合議庭詢問勒住脖子致舌骨斷裂，吳避重就輕，雙手扭打，失手造成對方死亡。審判長表示，你最好說實話，說謊對你沒好處。審判長詢問，勒多久？為什麼要用力，勒脖子不放？吳表示，沒注意到勒多久，記得沒多久，他也不知為什麼要勒她。

台南高分院合議庭審理時，找來台南地檢署法醫石台平作證，不但以人形模特兒模擬外，全程並錄影存證。石引用相關文獻佐證，以死者右舌骨斷裂，認死者遭瞬間局部施力力道非常大，頸部遭壓迫達15分鐘以上。他研判，凶嫌正面絞勒死者，右手姆指瞬間加壓力道很大，導致右舌骨斷裂。

然而，合議庭找了台大法醫研究所鑑定，究竟是哪手姆指加壓所致，卻有不同看法，認若凶嫌慣用左手，可能左手姆指所致。兩者見解不同。