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投資礦石吸金逾173億元 男業務遭聲押禁見
利邦投資顧問、柏瀚資產公司負責人林健文，因朗瑞環球吸金16億元遭判刑定讞，發監執行前逃逸被通緝；台北地檢署又查出，林健文另夥同旗下助理、業務以投資「礦石」為由，吸金逾173億元，昨搜索約談徐姓男業務、熊姓女助理等5人，訊後以徐男涉銀行法罪嫌重大，有串滅證之虞，聲押禁見；另命熊女以10萬元交保。
林昨日未到案，檢方將再度發布通緝。
檢調調查，2014年6月至2018年9月，林健文擔任利邦投資顧問、柏瀚資產公司實際負責人期間，涉嫌找來助理、業務對民眾以投資「礦石」為標的，招攬簽訂「資本市場（私募基金）合議投資合約書」。
集團對外宣稱，半年息高達10%、一年息24%投資滿五個月可取回93%本金，最低投資10萬元，不限期限，期滿返還本金，吸引上萬人投資，吸金逾173億元。
全案曝光前，林健文擔任「朗瑞環球投資顧問公司」負責人，夥同吳國龍從2012年起以公司名義對外販售私募基金，提出「私募基金」、「保證買回股票」、「合資契約」三種投資案，投資三或六個月，期滿返還本金，年息24%至54%，2014年被檢調查獲時，吸金16億2360萬多元，超過千餘人購買。林健文2015年被法院判處8年定讞，北檢去年囑託宜蘭地檢署代執行，但林逃逸無蹤，發布通緝。
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