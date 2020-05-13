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在UT與網路警察聊及1500、1069被訴 法官判無罪

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
周男前年登入「UT網際網路聊天室」，以暱稱「台中→缺」暗示有對價性交行為，法官以無證據證明違反兒童及少年性剝削防制條例犯行，判周無罪。圖／本報資料照
周男前年登入「UT網際網路聊天室」，以暱稱「台中→缺」暗示有對價性交行為，法官以無證據證明違反兒童及少年性剝削防制條例犯行，判周無罪。圖／本報資料照

周男前年登入「UT網際網路聊天室」，以暱稱「台中→缺」與網路警察聊天內容提及「1500、1069」暗示有對價（1500元）性交行為，10、69分別代表肛交、口交，檢察官將周起訴，法官認周訊息傳送之對象僅有員警1 人，且未滿18歲謝絕進入瀏覽，以無證據證明違反兒童及少年性剝削防制條例犯行，判周無罪。

檢察官起訴指出，周男於2018年11月4日晚間，在他台中市區住處，以電腦登入「UT網際網路聊天室」網頁之男同志聊天室，暱稱「台中→缺」刊登足以引誘、暗示使兒童或少年有遭受為有對價之性交行為之虞的訊息。

周在警詢時，以暱稱「台中→缺」登入系爭聊天室，而「台中→缺」是表示其缺錢、欲以性交方式找不特定人金援，並與網路警察聊天內容聊「1500、1069」暗示有對價（1500元 ）的性交行為（10、69分別代表肛交、口交）等訊息。

法官審理，周以暱稱「台中→缺」登入聊天室，並未顯示或暗示有對價之性交行為訊息，經員警與被告使用「密語」功能傳訊對話，即僅有周與員警2人為訊息接收者，並非所有進入系爭聊天室之使用者均得瀏覽。

經員警於對話中詢問被告缺什麼，周始答以缺錢、可為性交易等語。是以依周所使用暱稱「台中→缺」，顯無提及或暗示性交易資訊之虞。

員警與周聊天對話時先表明「170/65/29」，代表員警所設定網路使用者之身分為「身高170公分、體重65公斤、年紀29歲」的「成年人」，惟訊息傳送對象僅員警1人，且員警所表示身分實為成年人，並未見有任何使「兒童或少年」進行性交易，或促使其為性交易內容。

此外，UT網際網路聊天室網頁上有以明顯可見之文字記載 「限制級警告、本網站限定為年滿18歲且已具有完整行為能力之網友，且願接受本站內影音內容及各項條款。未滿18歲謝絕進入瀏覽，若您未滿18歲或未達當地國法定成人齡，請關閉網頁」等語。

法官遂以無其他積極證據足證周男有何公訴意旨所指涉犯兒童及少年性剝削防制條例犯行，判決周無罪。可上訴二審。

性交易 警察 檢察官

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