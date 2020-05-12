司法院發函 可能傷人精神障礙被告應通知地方
鐵路警察遭刺死案，被告一審獲判無罪，引起議論。司法院在判決當天發函各級法院，提醒注意必要時通報衛生主管機關，即時聯繫，確保社會安全網不致漏接。
鐵路警察李承翰遭刺死案，凶嫌因思覺失調症，嘉義地方法院於4月30日判決無罪，引起社會譁然。司法院在臉書貼文並引用嘉義地院判決解釋，遭上百名網友灌爆留言，甚至反諷判案合議庭為佛系好法官。
司法院當天發函各級法院，提醒注意如果被告有傷人或自傷的可能，必要時應通報衛生主管機關，即時聯繫，讓衛生主管機關於被告釋放之際，可無縫接手處理，以保障社區安全，並維護被告權益。
司法院的函文也指出，將函請警政、衛政機關提供各地方政府聯繫窗口，以利法院隨時通報。
司法院隨後於5月6日與法務部、衛生福利部及內政部等機關召開「法院審理刑事案件精神障礙被告銜接社會安全網機制聯繫會議」，討論精神障礙被告涉犯刑事案件時，相關機關可提供的處置或保護機制。
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