網LINE「小英博士是假的」不罰 法官：並沒造成恐慌

李姓男子在LINE上散布「連美國都知道小英的博士是假的」等網路訊息，被警方依違反社會秩序維護法移送法辦，台北地院審理認為，訊息會造成人民對總統的不信任，不見得使人民畏懼、恐慌，裁定不罰。可抗告。

台中市警局清水分局移送指出，2019年11月8日，李在LINE「阿里山群組」內公開散布「小英紐約的律師執照被取消，連美國都知道小英的博士是假的，以下是被紐約州最高法院判決的資訊」的訊息，不過，總統府發言人早在10月16日於臉書澄清，李散布謠言，違反社維法。

李到案坦承在群組刊載訊息，辯稱不知道訊息是假的，也不知道總統府曾澄清，「我認為是真的訊息」，否認違法。

法院裁定說，李發布有關總統博士真假的訊息，意在質疑總統個人的學經歷，雖然可能造成人民對總統的不信任，但人民的不信任感是否會轉化成畏懼、恐慌等負面心理，有所疑問。

台北地院裁定書指出，警方未就訊息為何會造成聽聞者產生畏懼、恐慌等負面心理，並具體舉證說明，不能單憑李姓男子刊載訊息就認為他在散布謠言，李的行為與社維法處罰構成要件不合，裁定不罰。