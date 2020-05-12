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遭爆國台辦指示停刊？蔡衍明不滿要上報賠償500萬元

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導
蔡衍明。圖／聯合報系資料照片
蔡衍明。圖／聯合報系資料照片

上報去年底刊登報導指國台辦不爽反滲透法三讀通過，指示要求旺中集團停刊、停播抗議，旺中集團認為上報報導不實，且未經過查證，提民事訴訟要求上報撤掉網路新聞、在四大報登報道歉，並要求上報賠償旺中集團董事長蔡衍明500萬元。台北地方法院今開庭，上報聲請傳喚在總統府上班的「證人E」出庭作證，但法官諭知若堅持傳喚證人E，就必須揭露身分讓旺中可表示意見。

上報委任律師指出，記者當時到總統府採訪時，從「證人E」口中得知旺中集團會有大動作抗議，才會撰寫相關報導；至於其他消息來源可能和旺中集團仍有僱傭關係，因此不方便出庭作證，僅有證人E表示有必要會出庭作證，因此聲請傳喚E作證。

法官問及隱匿消息來源身分，僅用代號稱呼的依據為何；上報律師表示，因為消息來源都在新聞界，且職位很高，容易被特定身分，當事人也堅持保護消息來源，因為之後還有可能從中探究其他新聞。

法官諭知若上報聲請傳E到法庭作證，就必須讓旺中集團知道E的身分，讓旺中表示意見及攻擊防禦，因為沒有相關強制法律規範在訴訟程序中保密證人身分，要求上報律師再確認是否聲請傳喚調查。

旺中集團委任律師指出，上報是網路媒體，運作方式和傳統紙媒不同，新聞上傳後可以修改、下架，而上報上傳有爭議的報導後，旺中集團隨即發新聞稿澄清，但上報仍沒有下架；撰寫報導的記者為仇佩芬、謝忠良為總編輯，新聞上傳兩人一定知道，另董事長王健壯、社長兼總經理胡鴻仁事後放任損害持續擴大，因此4人應負連帶責任。

旺中律師表示，按照民事訴訟法規定，上報要表明證人E的身分和待證事實，如此原告才能攻擊防禦；另證人E也僅是聽聞其他人轉述，並非親身參與，無法證明「受國台辦指示」等的言論，也無法證明上報已盡到查證義務。

上報則反駁，新聞真實要求的強度不如刑民事訴訟要求的強度，若認為消息來源可信為真，就不能認為沒有查證，旺中也對記者提出妨害名譽刑事告訴，一再以訴訟手段要讓同業噤聲，有妨害新聞自由之虞；法官庭末諭知6月23日再開庭。

民事訴訟 國台辦 蔡衍明

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