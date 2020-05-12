陸生共諜周泓旭遞狀「卡」案：法官是被害人不能審他

檢調查辦「陸生共諜」周泓旭查到新黨青年軍王炳忠、林明正、台北市議員侯漢廷等利用「燎原新聞網」等替中共發展組織，依違反國安法起訴全案、追加起訴周，台北地院併案審查；周泓旭日前遞狀聲請法官迴避，新黨國安法案目前暫停審理。

刑事訴訟法第17條規定「法官於該管案件有下列情形之一者，應自行迴避，不得執行職務」，第1款訂「法官為被害人者」應迴避，周泓旭認為，國家安全法保護的對象是中華民國，每個法官都是中華民國國民、都是被害人，所以不能審案。

周泓旭委任律師劉繼蔚遞狀後，承審合議庭暫停庭期，台北地院收到刑事聲請迴避狀，依法會由另一合議庭審查，原審合議庭將待准、駁出爐再行辦案。

新黨案暫停審理前，王炳忠等被告主張台北地檢署起訴的核心證據、即檢調扣案電腦舊電磁紀錄無證據能力，詰問調查局鑑識科學處調查官，查證電磁紀錄還原過程，台北地院已經裁定相關電磁紀錄具證據能力。

法界人士說，以「法官為國安法被害人」名義聲請審判庭迴避，歷來僅見，不過，如何下裁定還是法官職權。

台北地檢署起訴，2014年5月周泓旭結識新黨人士王炳忠、林明正、侯漢廷等人，同年12月受中共國台辦政黨局崔姓副處長、上海市對外聯絡辦公室趙姓官員指示共組「新中華兒女學會4人核心決策小組」、「星火秘密小組」且在台發展組織。

王炳忠等以「燎原新聞網」、「新中華兒女學會」、「台大中華復興社」社團組織為掩護，藉由舉辦活動、營隊、設立網站、經營網路社群建立接觸管道，從中物色吸收現、退役軍人、青年、學生等階層人士，連同王炳忠父親王進步在內全依違反國安法起訴。