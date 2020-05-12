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失業男申請紓困未果擊破防疫隔板 公所提告求償

中央社 / 苗栗縣12日電

苗栗一名失業男子到苑裡鎮公所申請無保工作者萬元紓困補助，不滿承辦人告知資格不符，暴怒徒手擊破櫃台上的防疫用壓克力隔板，苑裡鎮長劉秋東今天表示，將依法提告求償。

苑裡鎮公所人員指出，嚴姓男子昨天下午到公所社會課申領萬元紓困，承辦人核對資料發現男子近1年多沒有工作，不符「無保工作者」紓困對象資格，試圖向他解釋，但男子越聽越火大，突然暴怒開罵，甚至伸手重敲櫃台上的透明防疫壓克力隔板，隔板瞬間破裂，嚇壞在場所有人。

苑裡鎮長劉秋東指出，中央宣布萬元擴大紓困政策後，公所每天湧入許多民眾急欲申辦，基層承辦人員每天辛苦加班，又遇嚴男暴走鬧事，站在公所立場，為維護公權力，將對男子提告毀損罪並求償；另外，警方接獲報案後，也將針對非告訴乃論的妨害公務、毀損公物罪部分，依法究辦。

劉秋東說，基於為民服務，有關嚴男個案，仍委請里幹事到府協助收集資料。

公所指出，遭男子打爆的防疫隔板有2片，現已暫時拆下，損失約新台幣5600元，將儘速重新安裝壓克力板，避免造成防疫破口，同時擬向警方申請在申辦期間駐點維安，保障同仁人身安全。

妨害公務 疫情紓困 失業

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