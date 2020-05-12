投資「礦石」？ 利邦投資顧問吸金173億被搜索

利邦投資顧問、柏瀚資產公司負責人林健文，先前因朗瑞環球吸金16億元遭判刑定讞，發監執行前逃逸無蹤被通緝，台北地檢署又查出他涉從2014年中旬夥同旗下助理、業務以投資「礦石」為由吸金173億多元，今指揮台北市調處搜索6處並約談5人，全案朝違反銀行法方向偵辦。

檢調調查，林健文涉嫌從2014年6月至2018年9月，擔任利邦投資顧問、柏瀚資產公司實際負責人，找來旗下助理、業務對民眾以投資「礦石」為標的，招攬簽訂「資本市場（私募基金合意投資合約書）」。

集團對外宣稱半年息10%、1年息24%，投資滿5個月可取回93%本金，最低投資10萬元，不限期限，期滿返還本金，吸引上萬人投資，吸金超過173億多元。檢察官李明哲今指揮北市處搜索6處並約談助理熊芸巧、業務徐仲豪等5人，預計晚間移送複訊。

本案曝光前，林健文擔任「朗瑞環球投資顧問公司」負責人夥同吳國龍從2012年起，以「朗瑞環球顧問投資顧問公司」名義，對外販售私募基金，並保證月息2%、資金全採信託，不用怕虧損或有人捲款落跑，絕對信用可靠，吸引超過千餘人購買。

林健文等人陸續提出「私募基金」、「保證買回股票」、「合資契約」3種投資案，投資期限為3個月或6個月，期滿歸還本金，年息高達24至54％，至2014年5月檢調查獲為止，共吸金16億2360萬4471元。

2015年10月間，北檢依違反銀行法起訴林男。一審判處有期徒刑12年，二審改判8年，林男上訴最高法院遭駁回定讞。去年12月間，北檢囑託宜蘭地檢署執行發監，但林逃逸無蹤，因此北檢今年3月間聲請沒收刑事保證金20萬元獲准，並發布通緝。