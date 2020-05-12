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七等生之子控出版社積欠版稅 前衛：實為疏失已道歉

聯合報 / 記者林麗玉趙宥寧／台北即時報導
七等生兒子劉懷拙(左)今天在台北市議員徐立信(右)陪同下舉行記者會，指前衛出版社積欠父親版稅。記者林麗玉／攝影
七等生兒子劉懷拙(左)今天在台北市議員徐立信(右)陪同下舉行記者會，指前衛出版社積欠父親版稅。記者林麗玉／攝影

曾獲國家文藝獎、已高齡81歲的作家七等生，2003年淡出文壇，不過七等生最近透過媒體刊登聲明，指前衛出版社積欠他數十年版稅。七等生兒子劉懷拙今天也在台北市議員徐立信的陪同下舉行記者會，劉懷拙表示，前衛積欠他父親版稅，但令他無法接受的是前衛後續的處理。劉質疑，前衛說疏忽，但還是蓄意？社會應該會有公斷。

劉懷拙今天也出示當年合約書，表示合約載明，版稅計算應該是依照實際印刷的數量，不過前衛出版社六刷他父親作品，卻僅付第一、及第二刷的2000本版稅。

前衛出版社在臉書聲明，表示積欠版稅實為出版社疏失。前衛在聲明中表示，在劉懷拙提出結清版稅要求後，出版社已經馬上處理，並多次向七等生、劉懷拙口頭與正式信函表示歉意，無奈劉懷拙始終認為誠意不足，感到無限遺憾。

對此，劉懷拙再質疑，早年制式合約權力結構不平等，容易誤導較缺乏著作權觀念的作家，以為被支付一次性版稅就結束，若出版社不誠實結算，這筆帳就會不見。劉說，前衛出版社正是用這套「台灣作家全集」 占了便宜，甚至前衛事發並不真心反省，還在網路聲明模糊他的動機，指稱是求償過高不合理，令人心寒。

劉懷拙表示，他父親僅希望三刷後的版稅調整多加5%，以這樣的版稅計算，12年利息加起來也僅是12萬4375元，這樣會很超過嗎？但前衛就是要隱瞞該負的版稅責任，甚至最後前衛律師寄來1萬8千多元利息，請教專業人員後才知道，原來超過5年以上利息，可以只計算最後5年，這代表前衛欠得越久越划算？

劉懷拙說，他與父親的訴求，僅是希望前衛拿出正式單據，以六刷該有多少印量是合理計算版稅，另外，利息部分也請前衛拿出誠意清楚計算，若法律是前衛的最低限度，他們也就認了。但希望這些沒有賣完的書，下架不要再賣了，因他父親是有潔癖的人，不希望再被這樣利用。

前衛出版 北市 記者會

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