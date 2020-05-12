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兄弟為遺產起爭執弟返家後身亡 弟媳控告大伯傷害致死

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
楊姓兄弟因父親遺產分配發生爭執，弟弟回家後昏迷倒地送醫不治，哥哥被控涉嫌傷害致死。檢方偵結，認為罪嫌不足不起訴。記者邱瑞杰／攝影
楊姓兄弟因父親遺產分配發生爭執，弟弟回家後昏迷倒地送醫不治，哥哥被控涉嫌傷害致死。檢方偵結，認為罪嫌不足不起訴。記者邱瑞杰／攝影

基隆市楊姓兄弟到妹妹家中協議父親遺產，兩人發生口角並互拉衣領。弟弟回家後跟妻子說身體不舒服，不久昏迷倒地送醫不治，弟媳控告大伯涉嫌傷害致死。檢方傳訊3名在場證人，都說未見兩人有肢體衝突，解剖遺體也未見被毆跡證，死因為心肌梗塞，楊姓哥哥罪嫌不足不起訴。

警方調查，楊姓兄弟對亡父遺產分配意見不同，哥哥去年10月18日上午到弟弟住處商談時，兩人發生爭執。哥哥邀弟弟前往妹妹住處協議時又起口角，妹妹找來吳姓、曾姓鄰居調停。

弟弟當天下午1點多回到家後，跟妻子說身體不舒服，不久妻子發現他倒臥在家中地板，送醫急救不治。弟弟的妻兒提告，吳姓鄰居警詢時證稱，他有看到楊姓兄弟爭吵，兩人互相勾住脖子並拉扯，警方依傷害致死罪嫌將哥哥送辦。

檢察官偵訊時，楊姓哥哥承認當天確實有與弟弟因為分家產爭吵，但兩人只有發生口角爭執，沒有打架，他並没有以拳頭毆打、沒有用腳踹或用武器攻擊弟弟。

楊的妹妹證稱，當天兩個哥哥到她家討論父親遺產分配，她不想管這件事情，就先去找吳姓鄰居到她家，再去找曾姓鄰居到她家。她回到家時，只看到吳、曾當和事佬，沒有看到兩個哥哥有動手或互相拉扯。

吳姓鄰居在檢方偵訊時證稱，他在楊女家中時，看到楊姓兄弟互相拉扯對方衣領，他跟曾把兩人拉開。楊姓兄弟依曾的提議簽同意書後，他與楊姓弟弟一起離開，楊姓弟弟自己騎車回家。

曾姓鄰居證稱，楊女到他家叫他當和事佬，他到楊女家中時吳已在場，當時楊姓兄弟互罵並拉扯對方衣領，但沒看到互勾脖子。他跟吳一人拉住一人把兄弟隔開，但兩人仍持續吵架。後來他提了一個方案，由他跟吳當證人，楊姓兄弟在同意書簽名後各自離開。

檢方指出，從3名證人所述案發過程，可知楊姓兄弟僅有口角爭執，至多互相拉扯對方衣領，2人均未持武器或以拳頭毆打、腳踹等方式攻擊對方。爭執結束後，3名證人也未發現兄弟有受傷跡象。

檢察官審酌楊姓弟弟案發後仍能自行騎車返家，且死亡時間距離案發時間3到4小時，難以證明哥哥曾攻擊弟弟造成受傷。相驗死者大體曁解剖，未見紅腫或不見於表層之皮下出血，認定死者生前因冠狀動脈粥狀硬併嚴重阻塞，心肌梗塞發作後因心因性休克死亡。

遺產 心肌梗塞 檢察官

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