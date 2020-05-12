酒店妹的哥哥虐死2歲外甥聲請責付：有罪願擔

22歲林姓酒店小姐與蕭姓男友將2歲兒關進廁所、不餵食致死，他們咬出林女哥哥是共犯，林男被通緝到案後羈押迄今。台北地院今天審查林男有無續押必要，林男表示想回家，稱如被判有罪願意承擔；林男的律師說，林被通緝是不知被偵辦，非畏罪潛逃，建議責付家人。

不過，法官認為，林男妹妹的兒子、即林男的外甥被虐死，林男一度回嘉義老家卻聲稱不知情，事態可疑，表示評議後再決定是否羈押；此外，由於律師聲請精神鑑定，法院安排本月22日在北投國軍醫院替林男鑑定。

林男偵查中即被羈押，他今天出庭說，2019年底到今年2月被警方逮捕前，都住在台中車站，被捕時告訴警察沒有聯絡的方法，是因當時太緊張。

林男供稱，2018年10月離開妹妹與男友同住的台北市林森北路出租套房後，有和母親聯絡，大約一、二月回老家嘉義一次，回家時，母親沒有告訴他妹妹小孩被虐死的事，他沒看電視新聞、也沒看報紙。

林男律師陳彥君辯護說，林男會以台中車站為家、形同遊民，是為賺取陣頭、廟會打工的費用；陳說，林男被羈押是妹妹、妹妹男友將責任推給他，林男妹妹、妹妹男友都未被羈押，林沒有義務照顧小孩反而被押，處分輕重失衡，希望法官將林男責付給母親替代羈押即可。

公訴檢察官則認為，林男曾住台中車站，居無定所，符合羈押要件，且他是通緝到案，不羈押將導致虐童案難於訴追，建議繼續羈押林男。

檢察官指控，22歲林姓酒店女子未婚生下兒子後，交給住嘉義的母親照顧，母親無力撫養，2018年8月將孫子交給林女的哥哥帶到台北還給林女，林女與哥哥即在台北市林森北路的租屋處共同撫養小孩。

2018年10月，林女的哥哥離開租屋處，小孩留給林女，林女與蕭姓男友被控在2018年11月6日把小孩關進廁所後就出門，3天後回家，小孩因敗血性休克死亡，林女、蕭起初沒打119報案，後在友人勸說下報警，警方到場發現2歲的男童陳屍廁所地板。