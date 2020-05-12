聽到乾妹被偷拍火大 乾哥暴打前男友

余姓男子因郭姓乾妹妹被李姓前男友偷拍性愛影片，前年5月夥同潘姓男子暴打李男洩憤後，又逼對方簽下120萬元本票，並搶走其身上信用卡交給郭女；新北地院審理後，認為余男是為了替郭女出氣，一時情緒衝動才會犯案，有「情堪憫恕」情形，減刑後，依加重強盜罪判處有期徒刑4年。

判決指出，全案除了余男外，潘男因強盜共犯被判刑3年8月，郭女也因收受贓物被判拘役50日、得易科罰金，全案可上訴；李男涉犯妨害秘密則另案判刑4月確定。

前年5月1日凌晨，余、潘2人趁李男熟睡之際前往其住處，在郭女幫助下進入屋內後，即以膠帶綑綁李男手腳，接著就分持鋁棒、玩具槍等物暴打對方，再又以「遮羞費」名義逼李男簽下4張30萬元本票，並取走其皮包現金6000元和信用卡；事後，余男將信用卡交給郭女，隨即驅車前往花蓮遊玩。

審理時，余男供稱當初本來只是要去找光碟跟偷拍的器具，但後來看到郭女哭得很傷心，才想叫李男賠償、要求他本票。

法院調查，余男是為了替郭女出氣，一時情緒衝動犯案，行為與一般強盜財物的情節、動機有別，即使以加重強盜最低刑度論處，刑度尚嫌過重，因此依法減刑，再審酌其犯案態度等情量刑。