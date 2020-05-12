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華航飛機餐「左宗棠雞」過海關遭攔 她慘付3萬代價

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導
在台當看護10年的菲律賓女子CACAL去年5月涉將飛機餐放在背包過海關，被裁罰3萬元。圖為高雄機場，與本案無關。圖／本報資料照
在台當看護10年的菲律賓女子CACAL去年5月涉將飛機餐放在背包過海關，被裁罰3萬元。圖為高雄機場，與本案無關。圖／本報資料照

在台灣當看護10年的菲律賓女子CACAL，去年5月從菲律賓搭機抵高雄機場，涉將沒吃的飛機餐左宗棠雞飯及水果放在隨身背包，被海關發現移請裁罰3萬元；她事後訴願遭駁回，再提行政訴訟要求撤罰，不過高雄地院認為她當時已走至「免申報櫃台」辦理通關，確實未主動申請檢疫，沒盡注意的義務，駁回她請求。可上訴。

CACAL提告主張，她去年5月21日搭華航班機從菲律賓到高雄機場，因身體不適，在飛機上沒吃餐點，預計要通關前吃完，但她還在尋找合適的地方用餐時，就有值勤人員強行要她交出背包，根本沒經同意，就放到X光儀檢驗的運送帶，便依違反動物傳染病防治條例、植物防疫檢疫法開罰3萬。

她認為，她當時連行李都還沒領，根本剝奪她「自行選擇通關時間點」、「如何處理須檢疫物品」的權利，要求撤銷裁罰。

農委會動植物防檢局高雄分局反駁，檢查人員不可能上前，是CACAL自己走到綠線通道（免申報櫃台），X光機還設在通道中間點，沒有模糊空間；且即使走綠線，有申報疑慮的物品也可以提出詢問，但她並沒有說，加上飛機餐是菲律賓製作的，確實屬檢疫物。

法官認為，免申報櫃台為綠色櫃台，有一段綠色圍欄、地上還用很大的綠色標示，應申報櫃台為紅色，也有紅圍欄及地上標示，相當清楚，可見CACAL所指她還在找地方用餐就被穿制服的人員要求交出背包，應跟實情不符，而且現場都有英文告示讓她有相當的機會知道要檢疫，可見她應注意、能注意，卻未注意，確實有過失，駁回她請求。

菲律賓 機場 華航 海關

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