「差勤異常」被記申誡 政風人員碎掉懲處令遭起訴

隸屬財政部財政資訊中心的張姓政風人員，去年被上級單位下令處分申誡2支，懲處令送達時恰巧是由張男輪值收發公文業務，他直接把信封撕開整份送進碎紙機，直到上級單位追蹤懲處結果時，才發現公文已被毀掉。台北地檢署今依毀棄公務員職務上掌管或委託掌管文書罪將他起訴。

檢廉調查，張男任職於財政部財政資訊中心政風室科員期間，被財政部政風處調查認為差勤異常，以影響公務員形象為由，決議記申誡2支。

去年3月8日，懲處令1式2份裝在同一個信封袋內，送達財政資訊中心，要將正本發給張男、副本發給財政資訊中心，當天剛好由張男輪值負責簽收。

張男收到後，撕開信封，看到是懲處令，心情很激動、憤怒，就把整份通通送進碎紙機。

事後，財政資訊中心接到財政部政風處追蹤懲處結果時，才發現公文消失，調閱公文送達登記簿、簽收單據查出是張男經手，將他移送法辦。

據了解，張男承認有撕開信封、送進碎紙機，但辯稱那封信件「沒有毀壞」。

檢方查出，政風處寄送懲處令時把要寄給機關的副本放在上方，正本放下方，張男打開信封會發現公文1式2份，不採信其辯詞，今依法起訴。