控婆婆辱罵、丈夫對她吐痰 越配要離婚法官判准！

越南籍女子來台和丈夫結婚後，指控婆婆辱罵她不要臉、騙婚，丈夫還對她吐痰，提訴訟要求離婚；台北地方法院雖不採信外配的說法，但認為兩人婚姻關係破滅，判准兩人離婚，兒子監護權歸丈夫所有，可上訴。

越妻提告主張，她和丈夫結婚超過10年，和丈夫、婆婆、和兒子同住，她卻被婆婆辱罵「騙吃騙著騙婚」、「不要臉」，還被丈夫吐痰，且兒子出生後，她和丈夫沒有互動或性生活，連婆婆趕她出門，丈夫也沒有慰留。

丈夫則抗辯，兒子3歲之後，妻子就和同伴出遊，直到三更半夜才回家，之後又經常不回家，都是由他媽媽幫忙照顧，但媽媽患有慢性病，照顧兒子十分辛苦，才會說出氣話，絕對沒有虐待妻子。

法官認為，沒有足夠證據證明婆婆有虐待越妻，不採信越妻主張，但開庭期間問及丈夫是否有挽回，丈夫也僅回應給妻子自由等語，認為雙方對於婚姻期待有落差，婚姻關係破裂沒有回復的希望，因此判准二人離婚。