嘉義市副議長鹿草農會超貸起訴 農會：目前還款正常

嘉義市副議長蘇澤峰涉嫌向鹿草鄉農會超貸及向員警拍桌怒嗆等案，地檢署今天偵查，分別以詐欺、妨害公務等罪嫌起訴；針對詐欺案，受害的鹿草農會說，此案是金檢會例行金檢發現，蘇澤峰還款正常，還剩幾十萬元欠款未償還。

農會信用部說，農會是詐欺案受害者，除提告蘇澤峰，還一併告建商、地主及地政士，全案會曝光，主因是金檢會例行檢查，發現貸款的房地買賣契約價金，與實價登錄金額落差大。

當時農會放貸，是以交易房地附近的房地實價登錄價金為依據，事後向理事會報告，為亡羊補牢，今後放貸後3個月內，要複查實價登錄價格比對。案發後，農會與蘇澤峰協議，蘇每月還款20多萬元，還剩幾個月就能還清。蘇澤峰今天主持完議會，得知遭起訴說，待收到起訴書後，再對外說明。

起訴說，蘇澤峰得知顏姓友人曾以不實買賣價金向鹿草鄉農會超貸得手，便透過顏男介紹，2017年2月間以1500萬元向黃男與陳女購買嘉市西區世賢路2段房屋及竹園子段土地，雙方簽訂不動產契約，蘇隔天與兩人簽定另一分3200萬元不實契約，讓蘇去向鹿草農會貸款。

鹿草農會誤信實際成交價格為3200萬元，評估房地總值為2541萬元，擔保放款總值為2千萬，再透過劉姓地政士將房屋設定最高限額抵押權2600萬元給鹿草農會，最終貸得2100萬元，金融監督管理委員會2018年對鹿草鄉農會信用部檢查授信業務時，發現蘇所給的契約遠高於房屋現值，鹿草鄉農會始知受騙。