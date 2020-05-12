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生意大受疫情影響 理髮師找工作兼職淪詐欺車手

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導
警方當場查扣現金12萬元、金融卡、行動電話等證物。記者李隆揆／翻攝
警方當場查扣現金12萬元、金融卡、行動電話等證物。記者李隆揆／翻攝

46歲林姓女子原本從事美髮業，因近月生意大受新冠肺炎疫情影響，想應徵工作兼職謀生，卻誤信求職廣告，淪為詐欺車手；林女昨天下午第一次取款時，被眼尖員警識破身分，當場被逮捕，警詢後依詐欺及違法洗錢防制法等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

台北市中正二分局警方昨天下午15時許接獲轄內安泰商業銀行通報，稱一名女子持續於ATM提款機前提領款項，形跡可疑。警方獲報後到場盤查，林女正透過手機與詐騙集團上手通話，卻辯稱是與丈夫通話，機警員警進一步詢問林女與丈夫姓名及家庭狀況，林女卻支吾其詞無法回答，只好坦承涉嫌不法，警方隨後查扣現金12萬元、金融卡、行動電話等證物。

林女向警方供稱，她原本是一名髮型設計師，「因為疫情影響，2月開始就沒生意了」，故想兼職謀生，卻誤信標榜「無經驗可」「高薪」，徵求行政助理、櫃台人員的求職廣告，淪為車手；昨天是林女第一次外出上工，沒想到馬上就被抓了。

警方表示，求職廣告主打高時薪、免經驗、領日薪等特點，多為詐騙集團的話術，欲利用民眾急於求職心態，來吸引民眾淪為犯罪工具。警方將持續分析詐騙案件，針對詐欺車手易出沒處所加強勤務規劃，遏止詐騙歪風。

詐騙集團 求職 車手

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