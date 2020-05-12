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貼文影射蘇嘉全貪污 黃姓網友出庭仍拒道歉

中央社 / 台北12日電

立法院蘇嘉全不滿黃姓及吳姓網友在臉書發言影射他貪污，向兩人提起民事訴訟。台北地方法院今天開庭，黃姓網友再度拒絕公開道歉，認蘇嘉全爭議很大，道歉聲明違反他本意。

全案源於，黃姓網友去年10月在個人臉書分享蘇嘉全妻子洪恒珠參選立委的新聞，並留言指「這家族在屏東貪到全新境界」，吳姓網友則在下方回應：「我親戚要遴選當校長，直接找人來家裡要錢，實在有夠無恥的！」等。

上次開庭，蘇嘉全認為，兩人言論明顯侵害他家族名譽，因此向兩人提告求償新台幣60萬元，並在臉書及報紙公開道歉。台北地方法院今天再度開庭審理，上次親自到場的蘇嘉全這次改由委任律師代表出庭。

黃男表示，他當初發文是依據過往見聞，出於善意地希望親友選出好的政治人物，且爭議貼文已刪除，蘇嘉全提告誹謗的刑事訴訟則獲得不起訴處分。

蘇嘉全律師許惠峰則表示，刑事部分會聲請再議，並進一步引述黃男在雙方和解無望後，還在臉書貼文說，這樣自己「可以繼續罵了」，足見黃男庭內庭外判若兩人，只想在出庭時博取法官同情。

許惠峰再要求黃男發文道歉，但黃男不願刊登蘇嘉全擬的道歉聲明，他表示，要他說出自己評論內容不實違反他本意，自己的貼文引來其他網友認同留言，代表這是大家都有耳聞的事，而且蘇嘉全爭議維基百科上都有寫。

黃男並以武漢肺炎吹哨人、中國醫師李文亮故事為例，認為公共事務應要可受公評，蘇嘉全提告行為不是立法院長的高度，若公眾人物都用提告方式讓民眾三緘其口，將會抑制言論自由，若蘇嘉全最後贏了，他會感到非常遺憾。

許惠峰質疑黃男對從何聽聞蘇嘉全貪污說詞反覆，上次說從大舅那聽來，這次又表示自己有6個舅舅，不清楚誰說的，就連網友在臉書詢問黃男是不是假裝忘記大舅名字，他還回「這樣都被你發現」，根本是在法院信口開河，說詞虛偽的可能性極高。

法官庭末諭知6月16日再開庭。

蘇嘉全 立法院

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