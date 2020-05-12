爆「舞蹈家之死」秘辛 台藝大前副校長藍姿寬遭起訴

台藝大前副校長藍姿寬去年9月上節目，表示聽說時任台藝大舞蹈系主任林秀貞說前助理教授張婷婷壞話，害她覓職不順。事後，林女提告加重誹謗。台北地檢署認為藍女提不出確實的消息依據，也未盡查證義務，今依法起訴。

謝顒丞2011年到2015年間擔任台藝大校長，期間辦理舞蹈系專任教師甄選。遴選時，曾獲國家文藝獎的姚淑芬雖然最高分，但意外落榜，反而是第二名「張婷婷TTCDance」舞團的藝術總監張婷婷中選。

姚女不服，訴諸媒體曝光後，檢方追查後發現確有偽造文書情事，認定謝與前系主任吳素芬共謀竄改「擬聘專任教師建議表」，將「優先順位」改成「面試順序」，影響甄選公平性。

2017年12月29日，新北地院依偽造文書罪判吳素芬1年4月徒刑。謝顒丞原本獲檢方不起訴處分，但姚女聲請再議，高檢署發回續查後，檢方發現他在甄選結果出爐時，曾指示吳詢問藝術學院院長可否更改擬聘順位，是變造公文書的共謀。

去年9月6日，新北地院依偽造文書判處謝1年6月。姚女另提行政訴訟，2015年6月，最高行政法院判姚女勝訴確定，台藝大因此聘姚女為台藝大舞蹈系兼任教師。張婷婷則離開台藝大，直到2019年5月病逝前，仍對當年教師甄選案爭議無法釋懷。

藍姿寬去年9月間，參加台灣藝術電視台的談話性節目《仁者無敵》回憶往事，說：「她去應徵兩間學校，我聽說的，林秀貞老師去說她的壞話，她因而進不了學校。」事後，林女提告藍女涉加重誹謗。

據了解，藍女應訊時坦承說這些話，供稱是在張婷婷告別式從她的母親聽說的，她母親說張婷婷每次很高興去應徵，回家就說被「舊事重提」。張女母親證稱，只知道女兒應徵回來鬱鬱寡歡，但沒說過林女到處說女兒壞話一事。

檢方認為，藍女在節目上聲稱聽說林女「說壞話」害張女找不到工作，卻提不出證據證明林女「說壞話」為真，且此事與公共利益無關，藍女也未盡查證義務，今依法起訴。