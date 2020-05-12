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彩鑽女王蘇怡靠贊助亞太影展走紅 不法吸金上億被逮

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導
蘇怡號稱「彩鑽女王」，因涉嫌利用名下彩石珠寶公司不法吸金，受害者多達一百多人，不法獲利約新台幣一億元以上。記者柯毓庭／翻攝自彩石珠寶網站
蘇怡號稱「彩鑽女王」，因涉嫌利用名下彩石珠寶公司不法吸金，受害者多達一百多人，不法獲利約新台幣一億元以上。記者柯毓庭／翻攝自彩石珠寶網站

號稱「彩鑽女王」的47歲彩石珠寶董事長蘇怡自2016年起，便涉嫌利用名下彩石珠寶公司不法吸金，受害者多達一百多人，不法獲利約新台幣一億元以上，新北地檢署指揮新北市刑大偵辦，本月6日持搜索票、拘票逮捕蘇怡、總經理李莊以及其他幹部共8人，警詢後依詐欺、銀行法移送新北地檢署，複訊後蘇、李兩人經地檢聲請羈押，由法院認定有逃亡之虞，裁定羈押禁見。

據了解，蘇怡家境優渥，早前就靠著珠寶買賣賺了不少，在三峽地區買了一間豪宅，出入也以名車BMW代步。她在台北市成立彩石珠寶後，因2018年成為亞太影展最大贊助商而出名，還因茹素、救援流浪狗等，被稱為「最美慈善家」。

2016年起，蘇、李開始以投資保本、保證獲利等話術，推出「綠橘投資」方案，向被害人誆騙投資彩石後，一年可保證獲利15%，如果繳不出紅利則可獲得彩石；再利用其他受害者繳交的投資費「挖東牆補西牆」，創造公司高獲利的假象，有受害者甚至單筆就投資千萬元。

2018年中旬，蘇、李因騙局越滾越大，又遇上經濟不景氣，逐漸發不出紅利金，受害者向她求償彩石，兩人也含糊帶過、拿不出來，受害者因此警覺受騙，開始尋找媒體、法院等管道自救。

新北地檢署日前接獲受害者按鈴控告，由檢察官周懿君指揮新北刑大偵辦長達3個月，本月6日持搜索票前往蘇怡住所將她逮捕，另逮捕總經理李男、其他幹部呂女、陳女、鄭姓兄弟兩人、林女、王男共8人，並查扣鑽石耳環、鑽石墜子、帳冊、投資人合約、投資文宣等物。

蘇怡、李莊兩人供稱，自己只是因近期公司資金周轉出問題，暫時發不出紅利金與彩石，沒有要詐騙的意思；其他幹部則表示自己只是聽從蘇、李兩人的指示，不知道公司都是不法吸金，警方詢問後依詐欺、銀行法移送新北檢複訊後，檢方聲請羈押，由法院裁定羈押禁見。

蘇怡被逮時素顏憔悴。記者柯毓庭／翻攝
蘇怡被逮時素顏憔悴。記者柯毓庭／翻攝
新北地檢指揮刑大偵辦，上月7日逮捕蘇怡、李莊等8人，並查扣鑽石耳環、鑽石墜子、帳冊、投資人合約、投資文宣等物。圖／警方提供
新北地檢指揮刑大偵辦，上月7日逮捕蘇怡、李莊等8人，並查扣鑽石耳環、鑽石墜子、帳冊、投資人合約、投資文宣等物。圖／警方提供
蘇怡號稱「彩鑽女王」，因涉嫌利用名下彩石珠寶公司不法吸金，受害者多達一百多人，不法獲利約新台幣一億元以上。記者柯毓庭／翻攝自彩石珠寶網站
蘇怡號稱「彩鑽女王」，因涉嫌利用名下彩石珠寶公司不法吸金，受害者多達一百多人，不法獲利約新台幣一億元以上。記者柯毓庭／翻攝自彩石珠寶網站

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