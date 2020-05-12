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嘉義市副議長涉超貸、嗆警等案 檢方今天起訴

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市副議長蘇澤峰今天表示，收到起訴書後會對外說明。記者李承穎／攝影
嘉義市副議長蘇澤峰今天表示，收到起訴書後會對外說明。記者李承穎／攝影

嘉義市副議長蘇澤峰因涉及向鹿草鄉農會超貸及向員警拍桌怒嗆等案，兩案今天偵查終結，嘉義地檢署分別以詐欺妨害公務等罪起訴；蘇澤峰今天主持完議會後，得知兩案遭起訴，向媒體表示，待收到起訴書後，再對外說明。

起訴指出，蘇澤峰得知顏姓友人曾以不實買賣價金向鹿草鄉農會超貸得手，便透過顏男介紹，2017年2月間以1500萬元向黃男與陳女購買嘉義市西區世賢路2段房屋及竹園子段土地，雙方簽訂不動產契約，蘇隔天與兩人簽定另一分3200萬元的不實契約，讓蘇去向鹿草鄉農會貸款。

起訴指出，鹿草鄉農會誤信實際成交價格為3200萬元，評估房地總值為2541萬元，擔保放款總值為2千萬，再透過劉姓地政士將房屋設定最高限額抵押權2600萬元給鹿草鄉農會，最終貸得2100萬元，金融監督管理委員會2018年對鹿草鄉農會信用部檢查授信業務時，發現蘇所給的契約遠高於房屋現值，鹿草鄉農會始知受騙。

蘇澤峰向檢方供稱，他確實向鹿草鄉農會貸得2100萬元，但當時顏姓友人介紹他買房子時，有跟他說可以算便宜，並找好劉姓地政士當代書貸款，契約都由劉拿給他簽名，劉還用鉛筆畫起簽名處，沒有細看文件內容，直到農會通知核准貸款後，去農會開戶及簽名，才得知細節。

檢方指出，另起妨害公務案發生在去年12月，張姓男子與王姓男子等人與蘇澤峰有金錢糾紛，夥同多名友人到他服務處拉白布條抗議，嘉義市第一分局北鎮派出所將王等人以違反社維法帶回，蘇結束餐會後得知，便與友人及支持者到北鎮所找王等人理論。

起訴指出，派出所員警為防蘇等人滋事，呼叫其他警力支援，欲驅離蘇等人，這時分局曾姓組長見狀以手比著蘇大喝「你們在做什麼」，蘇用力拍打值班台，並大聲怒嗆「幹啥」、「怎樣」，妨害曾姓組長執行公務，這時蘇的支持者羅姓、劉姓男子等人，還拿北鎮所電腦喇叭砸向另一方人馬，並用腳踹對方，也被依妨害公務罪起訴。

嘉義 妨害公務 詐欺

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