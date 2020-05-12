彰化女散布疫情不實訊息　法官速審速決裁罰３萬元

彰化縣出現全台第一個新冠肺炎死亡病例，27歲林姓女子收到朋友line這名死者去過哪些地方的訊息，轉貼到她丈夫臉書，造成被公開的醫院門診業務量減半及商店幾乎沒顧客上門，彰化地方法院認為她散播有關傳染病流行疫情不實訊息，處罰3萬元，全案可上訴。

起訴書指出，林女今年2月間收到朋友Line「彰化○○過世的人去過這些，然後○○○員工已經發燒了，請大家小心，○○○○○診所、○○○KTV…這些都別去」等有關病患去世前行蹤的訊息，羅列7個地點之中，漢銘醫院、華麗屋汽車百貨公司為不實訊息，病患去世前根本沒去，林女卻未經查證，貼在她丈夫的臉書，經網友瀏覽後引起公眾恐慌。

病患去世前的行蹤被大公開，7個地點的生意一落千丈，包括兩處病患從未去過的醫院和商店，業績直線下滑。彰化警分局接獲報案，上網取得林女丈夫的臉書截圖，傳喚林女到案說明，她坦承不諱。承審法官根據彰化縣衛生局疫情調查報告，及漢銘醫院和華麗屋汽車百貨公司人員證稱業務量大減，認為林女違反傳染病防治法，簡易判決罰款3萬元。