外牆高掛速還屋 長照中心涉租賃糾紛

基隆市百安和百福兩家老人長期照顧中心因租賃問題與屋主楊姓男子等人發生糾紛，楊男在外牆高掛「租約到期，請家屬協助長輩搬遷」、「請速還屋」白布條引起來往路人關注。

記者前往現場採訪，工作人員以老闆不在為由，不便對外表示意見，不過，根據基隆地院判決書指出，楊姓男子將位於七堵區百六街一間1到3樓房屋，以每月新台幣10萬元租給湯姓男子，簽訂租期從民國99年10月31日起至民國106年10月30日。

湯男租下後，再將房屋以前2年每月租金11萬元，後5年每月12萬元價格轉租給陳姓男子，陳男則與股東合夥經營百安和百福兩家老人長期照顧中心。

租約到期後，湯男向基隆地方法院聲請遷讓房屋強制執行，陳男則提出債務人異議訴訟，請求撤銷強制執行程序，基隆地院審理後，認定陳男於租約期滿後有返還租賃物義務，予以駁回。

陳男不服向台灣高等法院提起上訴，主張租約期滿後，湯男已是無權占有人，不得請求返還房屋，不過，高院審理後，認定湯男依民法請求返還房屋是基於租賃關係所為的債權請求權，與湯男非房屋所有權人無涉，予以駁回。全案目前仍在最高法院審理中。

基隆市政府社會處長吳挺鋒接受媒體訪問表示，兩家長照中心是業者租屋後合法申設，站在主管機關立場，市府會透過審查、評鑑等方式確保70名住民權益，目前沒有住民遷出情形。

吳挺鋒說，由於全案仍在訴訟中，結果尚未底定，市府決定不讓這兩家長照中心收新的住民，假設市府最後決定撤銷業者許可，會以住民權益為優先考量，妥善規劃疏散和撤退計畫後才會有下一步動作。