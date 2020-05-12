誘「分手炮」剪斷前夫生殖器扔馬桶 怨判8年刑太苛

黎姓婦人不滿陳姓前夫勾搭其他女子，假意邀他行房，卻拿剪刀剪掉陳的生殖器，還將「斷根」丟進馬桶沖走。陳忍著痛楚喊「救命！殺人了！」，救護人員緊急將他送醫，但命根子已尋不回。新竹地院依重傷害罪判黎婦8年徒刑，她認為刑期過重而上訴，檢方以「判太輕」也上訴，台灣高等法院今辯論終結，定29日宣判。

59歲的黎婦與陳姓前夫（57歲）去年7月才離婚，但她不滿前夫和其他女子共從甚密，去年7月24日晚間騙陳「來個分手炮」，陳答應，詎料她乘機拿剪刀剪掉前夫生殖器，還拿鹽酸朝他身上潑。

黎婦將剪下的生殖器到馬桶裡，再按沖水閥讓「它」無蹤。警、消趕到現場，黎婦說「他是我殺的」、「我殺人了，我要準備坐牢，我得不到，別人也別想要得到！」因黎婦也疑有輕生之舉，救護人員將兩人送醫。

新竹地檢署認為黎婦預藏利剪，還朝下體攻擊、潑前夫鹽酸，依殺人未遂罪起訴，但新竹地院認為她沒有置前夫於死地的意思，改依重傷害罪判刑8年。

高院今開庭時，羈押中的黎婦認為「判8年太重了」，希望減刑。檢方則認為黎婦沒有賠償、未獲原諒，8年徒刑也過輕，希望法官改處適當之刑。