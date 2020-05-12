快訊

爭霸菲律賓海：關島戰略地位與美軍在西太平洋嚇阻能力

今年第一號颱風黃蜂生成 周末北轉影響台灣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

誘「分手炮」剪斷前夫生殖器扔馬桶 怨判8年刑太苛

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導
黎姓婦人以「分手炮」機會剪掉前夫生殖器，一審被依種傷害罪判刑8年，她上訴高院時埋怨「判太重了」。記者王宏舜／攝影
黎姓婦人以「分手炮」機會剪掉前夫生殖器，一審被依種傷害罪判刑8年，她上訴高院時埋怨「判太重了」。記者王宏舜／攝影

黎姓婦人不滿陳姓前夫勾搭其他女子，假意邀他行房，卻拿剪刀剪掉陳的生殖器，還將「斷根」丟進馬桶沖走。陳忍著痛楚喊「救命！殺人了！」，救護人員緊急將他送醫，但命根子已尋不回。新竹地院依重傷害罪判黎婦8年徒刑，她認為刑期過重而上訴，檢方以「判太輕」也上訴，台灣高等法院今辯論終結，定29日宣判。

59歲的黎婦與陳姓前夫（57歲）去年7月才離婚，但她不滿前夫和其他女子共從甚密，去年7月24日晚間騙陳「來個分手炮」，陳答應，詎料她乘機拿剪刀剪掉前夫生殖器，還拿鹽酸朝他身上潑。

黎婦將剪下的生殖器到馬桶裡，再按沖水閥讓「它」無蹤。警、消趕到現場，黎婦說「他是我殺的」、「我殺人了，我要準備坐牢，我得不到，別人也別想要得到！」因黎婦也疑有輕生之舉，救護人員將兩人送醫。

新竹地檢署認為黎婦預藏利剪，還朝下體攻擊、潑前夫鹽酸，依殺人未遂罪起訴，但新竹地院認為她沒有置前夫於死地的意思，改依重傷害罪判刑8年。

高院今開庭時，羈押中的黎婦認為「判8年太重了」，希望減刑。檢方則認為黎婦沒有賠償、未獲原諒，8年徒刑也過輕，希望法官改處適當之刑。

新竹 馬桶 傷害罪

延伸閱讀

秀傳護師印象最深刻：為病危患者拍下最後全家福

螃蟹從馬桶冒出 女子驚訝是經過多少艱辛路程

沖馬桶讓細菌飛滿天 醫師點出使用公廁3大風險

中學師笑學生「勃雞」、桌子搬馬桶上罰寫 家長要求解聘

相關新聞

陸生共諜周泓旭遞狀「卡」案：法官是被害人不能審他

檢調查辦「陸生共諜」周泓旭查到新黨青年軍王炳忠、林明正、台北市議員侯漢廷等利用「燎原新聞網」等替中共發展組織，依違反國安...

網LINE「小英博士是假的」不罰 法官：並沒造成恐慌

李姓男子在LINE上散布「連美國都知道小英的博士是假的」等網路訊息，被警方依違反社會秩序維護法移送法辦，台北地院審理認為...

遭爆國台辦指示停刊？蔡衍明不滿要上報賠償500萬元

上報去年底刊登報導指國台辦不爽反滲透法三讀通過，指示要求旺中集團停刊、停播抗議，旺中集團認為上報報導不實，且未經過查證，...

投資「礦石」？ 利邦投資顧問吸金173億被搜索

利邦投資顧問、柏瀚資產公司負責人林健文，先前因朗瑞環球吸金16億元遭判刑定讞，發監執行前逃逸無蹤被通緝，台北地檢署又查出...

七等生之子控出版社積欠版稅 前衛：實為疏失已道歉

曾獲國家文藝獎、已高齡81歲的作家七等生，2003年淡出文壇，不過七等生最近透過媒體刊登聲明，指前衛出版社積欠他數十年版...

孕婦車禍3個月後產死胎 告肇事駕駛「無因果關係」

高雄懷胎6個月的鄭姓孕婦，去年5月騎機車在高雄大寮區與轎車擦撞，她身上多處擦挫傷，幸好胎兒檢查無異狀，不料相隔近3個月、...

兄弟為遺產起爭執弟返家後身亡 弟媳控告大伯傷害致死

基隆市楊姓兄弟到妹妹家中協議父親遺產，兩人發生口角並互拉衣領。弟弟回家後跟妻子說身體不舒服，不久昏迷倒地送醫不治，弟媳控...

酒店妹的哥哥虐死2歲外甥聲請責付：有罪願擔

22歲林姓酒店小姐與蕭姓男友將2歲兒關進廁所、不餵食致死，他們咬出林女哥哥是共犯，林男被通緝到案後羈押迄今。台北地院今天...

聽到乾妹被偷拍火大 乾哥暴打前男友

余姓男子因郭姓乾妹妹被李姓前男友偷拍性愛影片，前年5月夥同潘姓男子暴打李男洩憤後，又逼對方簽下120萬元本票，並搶走其身...

華航飛機餐「左宗棠雞」過海關遭攔 她慘付3萬代價

在台灣當看護10年的菲律賓女子CACAL，去年5月從菲律賓搭機抵高雄機場，涉將沒吃的飛機餐左宗棠雞飯及水果放在隨身背包，...

控婆婆辱罵、丈夫對她吐痰 越配要離婚法官判准！

越南籍女子來台和丈夫結婚後，指控婆婆辱罵她不要臉、騙婚，丈夫還對她吐痰，提訴訟要求離婚；台北地方法院雖不採信外配的說法，...

嘉義市副議長鹿草農會超貸起訴 農會：目前還款正常

嘉義市副議長蘇澤峰涉嫌向鹿草鄉農會超貸及向員警拍桌怒嗆等案，地檢署今天偵查，分別以詐欺、妨害公務等罪嫌起訴；針對詐欺案，...

熱門新聞

離奇！30人搜山未果 鞭炮一放...女鬼瀑布尋獲老婦

疑夫妻爭吵動刀 保七總隊員受傷不治

妻沉迷鹿胎盤素自毀婚姻 子女：媽媽接觸直銷變了樣

疑傾盆大雨釀禍 旗山連鎖家電量販店起火燃燒

花蓮嘉里國小校龜被拋摔虐死 國中生下的毒手　

華航飛機餐「左宗棠雞」過海關遭攔 她慘付3萬代價

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。