林靜儀「主張統一恐構成叛國」 法官不罰她

民進黨立委林靜儀今年總統大選前接受德國之聲專訪稱「主張統一恐構成叛國」，民進黨擔心影響選情，林靜儀「被辭去」蔡英文競選辦公室發言人職務；警方認為林女造謠，將她依社會秩序維護法移送法辦，台北地院審理，裁定林女不罰。可抗告。

台北市警中山分局移送說，林靜儀2019年12月30日接受德國之聲專訪時，提出中共不放棄武力犯台下，支持統一是叛國行為，並於今年1月2日將專訪內容發布在Facebook粉絲專頁上，林女散布不實言論，違反社維法。

林靜儀辯稱，她接受德國之聲記者鄒宗翰採訪，是德國之聲自行以「主張統一恐構成叛國」為標題刊出專訪，她發現嚴重扭曲，向鄒宗翰抗議；她從未說過「支持統一就是叛國」這句話，還說專訪被國內其他媒體扭曲、用更聳動的標題來談論。

法官調查，專訪時，林靜儀就統獨、外交、死刑、香港議題發言，並無「支持統一就是叛國」的言語，林女提出抗議後，德國之聲即更改標題，有鄒宗翰傳送「這是我最後可以爭取到的」、「請代我向委員表示歉意」訊息截圖可證。

裁定認為，德國之聲原標題引號的運用方式，可能令部分受眾認為聲明是林靜儀的原文，但後來已將標題的標點符號做適當調整，變為「主張統一恐構成『叛國』」。

裁定指出，林靜儀認為在中共堅持武力併吞台灣並且完全不承認中華民國主權存在情況下，附和支持中國是對我國主權的威脅，也會危害國家安全，而「主張統一恐構成叛國」的標題由德國之聲自行標註，不是林女陳述的內容，林靜儀沒有造謠，不罰。