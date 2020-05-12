聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／寄信辱罵罷韓人士 彰化七旬老婦吃上恐嚇官司
高雄市議員林智鴻服務處昨收到恐嚇信，信件點名罷韓團體Wecare及民進黨議員林智鴻、簡煥宗及陳致中等人，辱罵「人渣、垃圾」等。鳳山警分局獲報後，昨下午循線北上彰化，找到寄信的黃姓老婦，依恐嚇罪嫌移送偵辦。
林智鴻服務處昨接獲恐嚇信後報警處理，由鳳山警分局鑑識小組對信件進行採證，根據郵戳在彰化找到涉案的黃婦（74歲），但黃否認有恐嚇情事，供稱是抒發心情，警方依照恐嚇罪嫌將她帶回偵辦。
黃婦向警方表示，在電視上看到新聞，對於林智鴻、陳致中等人行為不滿。在信中用近百字批評林智鴻、陳致中等民進黨議員，也批罷韓發起人尹立、陳冠榮推動罷免是敗壞國家等。
鳳山警分局說，近期將針對林智鴻議員服務處加強巡邏及守望密度，確保林智鴻及服務處工作人員、洽公民眾人身安全。
警方也呼籲，人民言論自由應建立在法治基礎上，以和平、理性方式表達意見，切勿因一時氣憤而以過激方式來表達訴求。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言