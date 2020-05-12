影／寄信辱罵罷韓人士 彰化七旬老婦吃上恐嚇官司

高雄市議員林智鴻服務處昨收到恐嚇信，信件點名罷韓團體Wecare及民進黨議員林智鴻、簡煥宗及陳致中等人，辱罵「人渣、垃圾」等。鳳山警分局獲報後，昨下午循線北上彰化，找到寄信的黃姓老婦，依恐嚇罪嫌移送偵辦。

林智鴻服務處昨接獲恐嚇信後報警處理，由鳳山警分局鑑識小組對信件進行採證，根據郵戳在彰化找到涉案的黃婦（74歲），但黃否認有恐嚇情事，供稱是抒發心情，警方依照恐嚇罪嫌將她帶回偵辦。

黃婦向警方表示，在電視上看到新聞，對於林智鴻、陳致中等人行為不滿。在信中用近百字批評林智鴻、陳致中等民進黨議員，也批罷韓發起人尹立、陳冠榮推動罷免是敗壞國家等。

鳳山警分局說，近期將針對林智鴻議員服務處加強巡邏及守望密度，確保林智鴻及服務處工作人員、洽公民眾人身安全。

警方也呼籲，人民言論自由應建立在法治基礎上，以和平、理性方式表達意見，切勿因一時氣憤而以過激方式來表達訴求。