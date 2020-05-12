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換發數位身分證 應防監控與駭客

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

內政部未能提出規劃換發數位身分證（eID）的法律，恐讓eID成為資安漏洞與政府監控人民的工具！台灣教授協會12日召開記者會，呼籲政府停止換發eID。他們痛批，內政部沒有設立專責機構管理eID，並制定有關eID如何應用與限制範圍為何的法律，恐讓數位身份證變成駭客覬覦的目標，沒有法律限制也會讓政府恣意監控人民，違反人權。

強迫換發有資安疑慮

國立交通大學應用數學系教授李育杰痛批，內政部一直說eID非常安全，可是在軟體與系統如何維持資安甚少著墨，也沒有立法規範如何考核可以接觸eID資料管理的人員，這樣讓學界非常擔心，未來數位身份證號稱將把16種功能合而為一，而政府卻沒有明確規範eID的限制與使用範圍，恐讓資安漏洞大開，侵害人民隱私。

台北科技大學智財所副教授江雅綺說，換發數位身份證必然涉及資安與個資保護的風險，政府有責任說明為何需要全面換發eID。而且我國尚無個資專責機關，之前也發生銓敘部2012年資料遭竊、2019才發現的事情，政府都無法保護公務員資料了，何況是人民的個資？

中興大學資工系教授廖宜恩則分析，以德國為例，當初花了10年才完成換發eID的工作。他們有設立專責機關與法律處理eID有關的糾紛；愛沙尼亞由於立法倉促，現在還在跟承包廠商進行訴訟，但是政府完全不聽與專家意見與參考他國經驗，在法律、行政尚未完備下就要強制推動全面換發eID，只會產生更多問題。

涉及人權應充分討論

清華大學電機系教授呂忠津表示，政府目前只有以戶籍法第59條規範eID的換發，但是eID整合的資料比過往大量且複雜，政府不能用舊式紙本身分證換發的思維看待eID換發，否則在毫無法源規範下，除了讓資安漏洞大開，政府也能毫無限制蒐集人民資料，這是違憲、侵犯人權的事。

因此他們呼籲政府先透過立法與修法程序，跟民間充分討論後，再決定是否要換發eID，「不是說不可以換，但是eID牽涉個資範圍廣泛，也要讓人民有知與選擇的權利。」他們也希望政府可以制定明確法律，規範eID的使用範圍與更嚴格的限制，保障人民最重要的個資安全。

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資安 個資 內政部

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