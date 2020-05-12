走人行道差點被機車撞 他暴怒打死騎士判關7年半

高雄市郭姓男子出獄多月後走在人行道上，險被傅姓騎士騎機車擦撞，雙方爆發衝突，他一氣之下推倒傅，徒手狂毆傅的臉部，導致傅顱骨骨折等送醫不治，一、二審均依傷害致死罪判刑7年6月，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，郭曾因放火、公共危險等案入監服刑，前年8月出獄；他去年3月13日上午10時許走在鳳山國中旁人行道，未料差點被騎機車上人行道的傅撞到，雙方發生口角，傅動手毆打郭，郭也回擊推倒傅，導致傅頭部重擊地面，郭再握拳狂毆傅的臉部，最終送醫急救多日仍身亡。

郭否認犯行，供稱是傅舉手要毆打他時，突然臉漲紅自行倒地，他不知道傅有高血壓病史，而他並沒有推倒傅。

法官根據證人說法及監視器畫面，認定郭跨坐傅身上出拳毆打，另法醫解剖報告也認定傅是因顱腦損傷原因致死，一、二審均不採信郭的說詞，依傷害致死罪判郭7年6月徒刑；最高法院駁回上訴，全案定讞。