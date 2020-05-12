精神病犯監護期 綠：延長為14年

「精神病患犯罪，應施以最多14年的監護處分！」日前鐵路警察殉職案兇嫌被判無罪引發社會譁然，民進黨立委周春米等12日召開記者會，將提出修正《刑法》和《刑事訴訟法》，監護期間由最多5年延長至14年，且每年須由醫師鑑定；此外，在判決確定之前，法院也可先請檢察官執行監護處分，以補足定讞前的空窗期。

監護期延長至14年

立委周春米指出，他們提案修正的法條有2處，第一，《刑法》第87條第三項原本規定「監護（強制就醫）處分期間最多5年」，因5年的監護期恐有過短的疑慮，無法免除再犯風險，因此增訂為「若有延長必要者，得由法院許可延長」，延長期間每次為3年、最多延長3次，換言之，監護期最多可達14年。

周春米補充，延長期間並不是法院單方面決定，在監護處分期間「每年」應交由醫師鑑定、評估，鑑定的結果將作為法院的參考。立委許智傑則認為，至少得經過2家醫院的鑑定。

立委吳玉琴指出，他們也發現司法環節中存在一個漏洞：在裁判確定前無法將患者送進精神病院治療，然而判決定讞往往曠日廢時，因此提出修正《刑事訴訟法》第301條之一，增訂「在必要時，法院可在判決確定前，先請檢察官執行監護處分」，以補足判決確定前的空窗期。

考量司法資源有限

吳玉琴也強調社會安全網路的重要性，目前社區關懷訪視員與患者的比例為1：405，衛福部希望朝向1：80邁進。立委湯蕙禎表示，除了修法之外，對於思覺失調患者，政府也應事前協助家庭對患者進行治療。

本報記者提問指出，由於思覺失調或其他精神病患者可能無法在14年內康復，甚至終生盛行，最高14年監護的期間是否太短？周春米回應，之所以訂為14年是因為考量到人權和司法資源有限，若患者屆滿還沒康復，則交由醫療系統照顧。許智傑也表示，他在地方常看到社福機構不願接手，對此各級政府都應做好規劃。

不過法務部長蔡清祥日前表示，法務部預計推動修法將監護期間每次延長3年，但「不限次數，治療到好為止」，唯須每年進行評估，以免侵害人權。此外，國民黨立委萬美玲也打算提案，將監護期間訂為至少10年以上。

【更多精采內容，詳見 】