兩度嗆殺總統蔡英文 藍信祺表達政治言論獲不起訴

曾被列為十大槍擊要犯的藍信祺，去年4月先寄信到總統府要求蔡英文宣誓效忠，10月間又在中山南路設立總統連署攤位，張貼大幅「殺蔡英文」布條當政見被移送偵辦。台北地檢署認為，藍言論主要在表達個人政治立場、宣揚憲政體制理念，雖文字過激，但無恐嚇公眾的主觀犯意，今不起訴。

藍信祺在1981年犯下「虎山雙屍命案」遭判刑19年，遭列為十大槍擊要犯，2011、2015年以「世界台灣皇帝」身分宣布參選總統，宣稱：「不支持我者都會死」、「不支持我就是自己殺死自己父母」但最後因沒有送出連署書未果，又領表打算參選2020總統。

藍信祺去年兩度在臉書刊登文章，內容提到「要公開處決蔡英文民進黨、國民黨」、「合法誅殺蔡英文，違抗命令極刑處死」。士林地檢署依恐嚇公眾罪起訴後，士林地院審理後，認為這是個人政治意見表述，判決無罪，案經檢方上訴，二審今年2月駁回確定。

檢方調查，去年4月間，藍寄信到總統府，表示：「朕是民主憲政體制唯一合法統治政權」、「川普、習近平、普丁等人都是不法假民主憲政」、而蔡英文政府「實已經被法定證明不法假偽民主憲政政權」要求蔡宣誓效忠，並指「不法占據國家政權公開極刑處死」等語，被警方依妨害秩序罪移送法辦。

去年10月21日下午3時許，藍在中山南路設立總統連署攤位，張貼大幅「殺蔡英文」的布條當政見，遭警方依恐嚇危害安全罪現行犯逮捕並移送北檢複訊，訊後諭令以5萬元交保並責付家屬。

北檢參酌法院見解，認為政治性言論往往涉及高度對立議題，會使用煽動群眾情緒的字眼，吸引公眾關注，縱使文字可能過於聳動、偏激，或與現實體制、社會狀況有所偏離，但意屬個人政治意見表述，訴求及抒發對我國政治人物、現行政治體制、選舉制度之不滿，表達其個人政見。

藍的言論目的應非以使不特定人或特定多數人之公眾心生畏懼，難認有恐嚇公眾的主觀犯意，今日將文字訴求相仿的立院帳篷案、寄信總統府案，一併給予不起訴處分。